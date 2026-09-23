Galatasaray'ın yaz aylarında 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Eduardo Camavinga için Real Madrid'e 50 milyon euroya kadar bonservis bedeli önerdiği iddia edildi. Real Madrid görüşmeye açık görünüyordu; zira kulüp içinde Fransız oyuncunun "satılamaz olmadığı" değerlendiriliyordu. Ancak Türkiye'ye transfer, oyuncu nedeniyle gerçekleşmedi.





Camavinga'nın Süper Lig'i bir sonraki tercih ettiği adres olarak görmediği, bunun yerine duyumlara göre Real Madrid'de kendini kabul ettirmek istediği belirtildi. Real'de zaman zaman bek olarak da görev yapan, çok yönlü bir merkez orta saha oyuncusu olan futbolcu, yeni teknik direktör Jose Mourinho döneminde ilk 11'in değişmez ismi değil. Ancak şu ana kadar yine de süre aldı. Mourinho, Camavinga'yı şimdiye kadar Primera Division'daki altı maçın tamamında oynattı.

İspanyol spor gazetesi "AS" ile Türk portalı "Fanatik"in haberine göre Galatasaray, Camavinga umutlarını henüz yitirmiş değil. Buna göre Leroy Sane'nin takımı, Camavinga için kış dönemi adına şimdiden yeni bir teklif hazırlıyor. Galatasaray'ın hesabı şu: Camavinga, Mourinho yönetiminde kalıcı olarak ilk 11'e girmeyi başaramazsa, hayal kırıklığı nedeniyle belki yine de Gala'ya transferi kabul edebilir; üstelik ilk etapta yalnızca kiralık olarak olsa bile.

Eduardo Camavinga'nın Real Madrid ile sözleşmesi ne zamana kadar devam ediyor?

Camavinga yaz aylarında, Rodri'nin Real'in uzun süreli ısrarına olumlu yanıt vermemesi ve sonunda Manchester City'den Barcelona'ya transfer olması sayesinde kuşkusuz fayda sağladı. Böylece Real'in orta sahasındaki rekabet en azından aşırı şekilde artmadı. Buna rağmen daha çok savunma yönü güçlü merkez orta saha oyuncuları arasındaki sıralamada Aurelien Tchouameni ile Federico Valverde, Camavinga'nın önünde yer alıyor.

Camavinga'nın Real Madrid ile sözleşmesi 2029'a kadar devam ediyor.



