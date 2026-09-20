Deniz Undav, Borussia Dortmund karşısındaki maçının 63. dakikada sona ermesiyle başını salladı. Yavaş adımlarla yedek kulübesine yürüdü, Dzenan Pejcinovic ile kısa bir şekilde tokalaştı ve Sebastian Hoeneß’in arkasından kulübeye doğru ilerledi. Kısa süreliğine teknik direktöre baktı, ancak Hoeneß o sırada sahaya talimatlar veriyordu ve onu görmedi. Bunun üzerine omuzları artık biraz öne düşmüş olan Undav yoluna devam etti, karşısına çıkan insanlarla görev icabı tokalaştı, bir su şişesi aldı ve yedek kulübesine oturdu.

Birkaç dakika sonra ise Dortmundluların kaleye attıkları ikinci şutta ve gerçekten başarılı ilk kombinasyonlarının ardından Nico Schlotterbeck, Jobe Bellingham, Konstantinos Karetsas, yine Bellingham ve bitirici Maximilian Beier üzerinden bu oldukça kısır maçta 1-0’ı bulmalarını çaresizce izlemek zorunda kaldı.

Yaklaşık 30 dakika sonra VfB, Bundesliga sezonundaki dördüncü maçında üçüncü yenilgisini almıştı ve sezonda 0 gol, 0 asist, maç başına 0,5 şut ve 24,8 topla buluşma istatistiklerine sahip Undav, Sky mikrofonlarına takımının kötü sezon başlangıcını genel olarak, kendisininkini ise özelde değerlendirdi ve içini döktü.

"Sahada çok geride kaldığımı hissediyorum. Çok gerideyim, sonra 40 metre ileri koşmam gerekiyor ve orada bana top gelmiyor. Dört maçta sadece iki fırsat yakaladım" dedi. Geçen sezon ise "çizgiyi daha çok koruduğunu ve doğru anda orada olduğunu" söyledi.

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Deniz Undav’ın sezona kötü başlamasının sorumlusu kim?

Buradan teknik direktörü Sebastian Hoeneß’e yönelik hiç de fısıltı düzeyinde olmayan bir eleştiri çıkarmak isteyenler yanılıyor. Hoeneß, Undav’ın VfB’deki pozisyonunu değiştirmedi, ondan geçen sezondakinden farklı şeyler de istemiyor. Sebastian Hoeneß sonuçta bunun ancak çok sınırlı ölçüde mümkün olduğunu biliyor.

Son yıllarda hakkında gerçekten fazlasıyla yazı yazılan içgüdüsel futbolcu Deniz Undav’ın en büyük gücü, modern, uzaktan kumanda edilen ve altyapı performans merkezlerinde mümkün olan ya da olmayan her durum için her türlü koşu yolunun ezberletildiği futbolculardan biri olmaması.

Elbette teknik direktörleri ona bazı şeyler öğretebilir ve taktik konseptler verebilir, elbette ondan hangi alanlarda bulunmasını tercih ettiklerini ve örneğin savunmaya dönüşte nasıl katkı vermesi gerektiğini isteyebilirler. Undav hâlâ profesyonel bir futbolcu, hem de dolambaçlı bir yoldan gelmiş olsa bile. Kariyeri tesadüflere dayanmıyor.

Ama koşu yollarını önceden çizmek mi? Bu Undav’da işlemezdi, onun oyunu zaten böyle işlemiyor. İki eski altyapı antrenörü, Dünya Kupası sırasında Spiegel’e Deniz Undav’ı anlatırken, Undav’ın bir “şablon futbolcu” değil, “acımasız bir içgüdü futbolcusu” olduğunu söylemişti. “Oyunu inanılmaz iyi ilişkilendiriyordu. Sahada üç adım sonra ne olacağını zaten biliyordu.”

O zamanlar, Undav ilk iki grup maçında Curacao’ya karşı ve özellikle Fildişi Sahili’ne karşı üç gol ve bir asist üretmiş, adeta tüm Almanya Deniz Undav ve onun sıra dışı yükseliş hikâyesi üzerinde birleşmiş gibiydi (altı yıl önce hâlâ 3. Lig forveti, ondan biraz daha önce yaşamak için ayda 100 euro, iş ile antrenman arasında 17 saatlik günler ve işe 40 dakika yürüyüş).

Kürt kökenli bu sempatik Kuzey Alman, ruh sağlığı için "haftada bir ya da iki kez döner veya burger yemek zorunda olduğunu" söyleyen Deniz Undav, birkaç günlüğüne Almanya’ya iyi ruh hâlini geri getirebilecek adam gibi görünüyordu. Çok kısa bir an için gerçekten her şey mümkün görünüyordu; hatta Undav’ın Almanya Milli Takımı’nı Dünya Kupası’nda şampiyonluğa taşıması bile.

Hatta Julian Nagelsmann onu Paraguay ile oynanan son 32 turu maçında ilk 11’de sahaya sürdü.

IMAGO

Julian Nagelsmann, Dünya Kupası’na veda sonrası Undav hakkında ne söyledi?

Penaltı atışlarıyla gelen elenişin ardından Undav, Nagelsmann’ın kamuoyu önünde eleştirdiği tek oyuncu oldu. Ya da daha doğrusu: Undav’ın maçın başındaki kaçırdığı bir gol fırsatı. Nagelsmann, "Dört kişi kalenin önünde bomboş durumdayız, orada sadece topu yana çevirmemiz gerekiyor, sonra boş kaleye yuvarlarız. Deniz ise somehow topu ikinci direğe aşırtıyor. Bu çok basit bir aksiyon, orada çok fazla bir şey yoktu" dedi.

Aslında belli bir umursamazlık mentalitesiyle öne çıkan Undav, yaz boyunca bu cümleyi aklından çıkaramadı. Undav, sezon başlamadan önce Bundesliga-Magazin’e verdiği röportajda, "Sürekli bunun bizim elenişimizde benim de suçum olup olmadığını düşündüm" dedi.

O pozisyonda daha iyi durumda olan bir takım arkadaşı görmediğini ve kaçan fırsattan sonra penaltılara gidilmesini önlemek için hâlâ 115 dakika bulunduğunu söylese de yine de şu soruyu kendine sordu: "Gerçekten benim suçum muydu?"

Elbette değildi. Elbette Undav’ın kendisi dışında kimse, bu kaçan fırsatın ve Nagelsmann’ın son iğnelemesinin 30 yaşındaki oyuncu üzerinde hâlâ etkili olup olmadığını bilemez.

Jürgen Klopp, Deniz Undav’ı neden Almanya Milli Takımı’na çağırmadı?

Ama gerçek şu ki Undav şu sıralar, Dünya Kupası öncesinde düşünülemeyecek birkaç profesyonel geri darbeyle baş etmek zorunda. Her şeyin ona zahmetsizce geldiği, Bundesliga’da 19 gol ve altı asist, 13 milli maçta ise dokuz gol ve iki asist yaptığı dönem geride kaldı. Şimdi ortada VfB Stuttgart ile yaşanan kriz, kişisel gol suskunluğu var ve bir de Jürgen Klopp, Dünya Kupası fiyaskosunun ardından Almanya Milli Takımı’nın yeniden yapılanmasında ona ilk etapta yer vermedi.

Undav, Sky’a yaptığı açıklamada, "Şimdi bir teknik direktöre daha burada olduğumu yeniden kanıtlamam gerekiyor" dedi. Bunun "yorucu" olduğunu söyleyen oyuncu, sözlerini şöyle sürdürdü: "O da beklenti düzeyinin farklı olduğunu söyledi. Onun izlediği iki maçta, Bayern ve Köln karşısında iyi değildim. Bunu kabul etmek gerekiyor. Kısa süreli hayal kırıklığı yaşadım çünkü Dünya Kupası ve milli formayla oynadığım maçlar sayesinde belki kendime bir kredi oluşturduğumu düşünmüştüm. Görünüşe göre durum böyle değil. Kendimi yeniden kanıtlamalı ve teknik direktöre buraya ait olduğumu tekrar göstermeliyim. Bunu her teknik direktöre kanıtlamak zorunda olmak yorucu ama bunu yeterince sık yaptım. Ben öyle hemen dağılan biri değilim, şimdi oturup ağlamayacağım. Beş dakika hayal kırıklığı yaşadım, sonra gözümü ileriye çevirdim. Kasım ayında yeniden önerilebilmek için her şeyimi vereceğim."

Deniz Undav’ı "Umurumda değil, ben bunu hallederim" mentalitesi tanımlıyor

"Ben öyle hemen dağılan biri değilim" sözünden ne anlaşılması gerektiği sorulduğunda, Undav’ın kendine özgü bir başka yönü daha ortaya çıktı. "Açık konuşurum, lafımı sakınmam ve görüşümü söylerim; ister olumsuz ister olumlu. Sık sık sorun yaşadım ve kendimi sık sık kanıtlamak zorunda kaldım. Hayatım boyunca hep böyle oldu. Nerede olursam olayım, başta işler yolunda gitmedi çünkü insanlar beden dilimin doğru olmadığını ya da sprinter olmadığımı söylüyordu. Ama hayatım boyunca hep böyle oldu. Geçen yıl 39 skor katkısı yaptım ve beden dilim aynıydı. Beni insan olarak tanıyorsanız, bununla nasıl başa çıkmanız gerektiğini bilirsiniz."

İşte yine oradaydı; onun aurasının büyük bölümünü oluşturan o "Umurumda değil, ben bunu hallederim" tavrı. Eğer bunu sahada da yeniden bulursa, Deniz Undav’ın kariyer yolculuğu için fazla endişelenmeye gerek kalmaz.