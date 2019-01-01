Yaya Toure'den ırkçılık isyanı: Taraftarlar daha aptal

Barcelona ve Manchester City formaları giyen Fildişi Sahilli futbolcu Yaya Toure, son dönemdeki ırkçılık olaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çin Ligi ekiplerinden Qingdao Huanghai'de forma giyen 36 yaşındaki oyuncu Yaya Toure, son dönemde futbolda artan ırkçı saldırıların sebebini 'taraftarların aptallaşması' ile ilişkilendirdi.

Kasım ayında Toure'nin de eski takım arkadaşı olan Mario Balotelli, maç esnasında Verona taraftarının ırkçı tezahüratları yüzünden sahayı terk etmek istemişti. Bir benzerini de taraftarları maçında Romelu Lukaku'ya karşı yapmıştı.

Yakın zamanda İtalyan gazetesi Corriere dello Sport, Chris Smalling ve Lukaku'nun fotoğraflarını kullanarak "Black Friday" (Kara Cuma) şeklinde bir manşet kullanmış ve büyük bir tepki toplamıştı.

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FIFA ile konu hakkında görüşme yaptığını söyleyen Toure ise bu problemin çabucak çözülmeyeceğini bildiğini söyledi: "FIFA ile bir görüşme yaptım çünkü bu, dikkatlice ele alınması gereken önemli bir mesele. Zor olacağını biliyorum çünkü bu davayı kazanmak çok uzun sürecek."

"Taraftarlar, her zamankindan daha da aptal. 2019'da olduğumuz için bu durum şoke edici. 2020'de, 2025'te gelecek nesil için ne yapacağız? Bu şekilde devam edemeyiz."