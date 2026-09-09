Manchester City ve Fildişi Sahili'nin eski yıldızı Yaya Toure, "yeni bir dönem" olarak nitelendirdiği Afrikalı teknik direktörler çağını övdü. Zira bu gece, Şampiyonlar Ligi'nde bir takım çalıştıran kara kıtanın ilk teknik direktörü olacak.

Barcelona ve Manchester City'nin eski yıldızı, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ilk haftasında Slovan Bratislava'yı Paris Saint-Germain karşısında çalıştıracak.

43 yaşındaki Toure, geçtiğimiz temmuz ayında son 8 sezonun yerel lig şampiyonu Bratislava'nın başına geçmeden önce Suudi Arabistan Milli Takımı'ndaki yardımcı antrenörlük görevini bırakmıştı.

Ardından Slovan'ı üç eleme turu boyunca yöneterek Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasında bir yer garantiledi.

Portekizli ikili Carlos Queiroz ile Mozambik doğumlu Paulo Fonseca ya da Bamako'da doğan Fransız Jean Tigana gibi Afrika'da doğmuş Avrupalı teknik direktörlerin bu turnuvada takım çalıştırdığı örnekler bulunsa da, bugüne kadar hiçbir Afrikalı teknik direktör Şampiyonlar Ligi'nde bir takım çalıştırmamıştı.

Durum biraz garip

Toure, maçın arifesinde şunları söyledi: "Durumun biraz garip göründüğü doğru, ancak kişisel olarak bu gerçekten harika bir şey. Bu, önemli ve yeni bir dönem. Artık işlerin değiştiğini ve ileriye doğru gittiğini söyleyebiliriz."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "İşe hevesli genç teknik direktörleri görevlendirecek ve işleri olumlu bir şekilde ileriye taşımak isteyecek kadar cesur insanlar var." Bu ifadeler Yahoo Sport sitesi tarafından aktarıldı.

Toure, kendisine bu fırsatı verdikleri için, sportif direktör sıfatıyla Slovakya'nın eski forveti Robert Vittek de dahil olmak üzere kulüp yönetimine teşekkür etti: "Çünkü bu kolay değil. Bizim için son derece zor. Böyle bir fırsatı elde etmek için iki ya da üç kat daha fazla çalışmamız gerekiyor."

Enrique ile karşı karşıya

97 kez milli formayı giyen Toure, 2009 yılında Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Pep Guardiola yönetimindeki Barcelona takımının bir parçasıydı.

Yeni takımı bu sezon yerel ligdeki ilk 4 maçını kazandı, ancak Paris seyahatinden önce üst üste iki maç kaybetti. Yine de, iki kez üst üste kupanın sahibi olan Luis Enrique'nin takımıyla karşılaşacak olan Slovan üzerinde -ki bu takım iki yıl önceki son lig aşaması katılımında 8 maçının tamamını kaybetmişti- hiçbir baskı olmadığında ısrar ediyor.

Şunları vurguladı: "Bu benim için büyük bir mutluluk. Luis Enrique harika bir teknik direktör ve şu anki en iyi teknik direktörlerden biri. Bu yüzden onun takımına karşı oynamak başlı başına bir keyif."