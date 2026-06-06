Yaya Touré, ilk teknik direktörlük görevinde hemen Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkacak

Yaya Touré, antrenörlük kariyerinde bir sonraki adımı atıyor. Sky Sports’un haberine göre, 43 yaşındaki Fildişili futbolcu Slovan Bratislava’nın yeni teknik direktörü olacak.

2019'da futbolcu kariyerini sonlandıran Touré, o zamandan beri çeşitli kulüplerde yardımcı antrenör olarak deneyim kazandı. En son görevini, Ekim 2024'te ayrıldığı Suudi Arabistan milli takımında Roberto Mancini'nin teknik kadrosunda üstlendi.

O zamandan beri Touré, baş antrenör olarak ilk fırsatını bekliyordu – ve şimdi bu fırsatı yakaladı. Eski orta saha oyuncusu, Slovakya'nın Slovan Bratislava takımında A takımın başına geçecek.

Böylece, Avrupa'nın en üst düzey sahnesi de hemen gözüne giriyor. Ülke şampiyonu olarak Slovan Bratislava, Şampiyonlar Ligi'nin ikinci ön eleme turuna katılıyor.

Touré'nin görevi, kulübün kendi ülkesindeki başarısını sürdürmek. 2018/19 sezonundan bu yana lig şampiyonluğu her seferinde Slovan Bratislava'ya gitti; kulüp, 25 şampiyonlukla Slovakya'da rekor sahibi.

Touré, oyuncu olarak FC Barcelona'da kesin bir çıkış yakaladı ve 2007 ile 2010 yılları arasında orta sahada önemli bir güç haline geldi. İspanyol deviyle 2009'da Şampiyonlar Ligi'ni kazandı ve o yıl tüm kupaları toplayan efsanevi kadronun bir parçası oldu.

2010 yılında Manchester City'ye transfer olan Touré, burada bir kulüp ikonu ve neslinin en iyi orta saha oyuncularından biri haline geldi. Sekiz sezon boyunca, City'nin 44 yıl sonra kazandığı ilk Premier Lig şampiyonluğu da dahil olmak üzere birçok lig şampiyonluğunda kilit rol oynadı. 2019 yılında futbol kariyerine son vererek teknik direktörlük kariyerine başladı.