Barcelona, Amerikan Profesyonel Futbol Ligi (NFL) yetkilileriyle görüşmelere başlayarak Camp Nou üzerinden sportif ve ticari yatırımlara yeni bir kapı açmaya hazırlanıyor. Kulüp, ligin maçlarını Katalan stadında ağırlama olasılığını değerlendiriyor. Bu adım, Santiago Bernabeu'nun ev sahipliği yaptığı bazı organizasyonları Barcelona'nın kalesine taşıyabilir.

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İspanyol gazetesi "Mundo Deportivo"nun aktardığına göre, son haftalarda NFL temsilcileri ile Barcelona yetkilileri arasında doğrudan temaslar gerçekleşti. Görüşmelerin amacı, kulübün ligin bir maçına ev sahipliği yapma konusundaki tutumunu öğrenmekti. Organizasyon için olası tarih olarak 2029 yılı hedefleniyor. Bu tarih, mevcut planlara göre stattaki yenileme çalışmalarının tamamen sona ereceği döneme denk geliyor.

Camp Nou, devasa seyirci kapasitesi ve modern tesisleri sayesinde Amerikan futbolu yetkililerinin büyük ilgisini çekiyor. Stadın kapasitesinin 104 bin seyirciye ulaşması bekleniyor. Bu da tribünlerin dolması halinde Camp Nou'yu NFL maçları tarihindeki en yüksek seyirci rekorunu kırmaya aday hale getiriyor.

Mevcut rekor geçen eylül ayında kırıldı. Avustralya'daki Melbourne Kriket Sahası, San Francisco 49ers ile Los Angeles Rams arasındaki karşılaşmaya 100.021 taraftarın önünde ev sahipliği yaptı. Bu mücadele, Avustralya topraklarında oynanan ilk NFL maçı oldu. Dolayısıyla Camp Nou bu rakamı yaklaşık 4 bin taraftarla geride bırakabilecek.

NFL maçlarının Madrid'den Barcelona'ya taşınması fikri de gerçeklikten uzak görünmüyor. Santiago Bernabeu, İspanya'nın başkentiyle 2027'ye kadar uzanan bir anlaşma çerçevesinde son iki yılda ligin maçlarına zaten ev sahipliği yaptı. Anlaşmada sözleşmenin bir yıl daha uzatılmasına olanak tanıyan bir madde de bulunuyor. Bu durum, 2029'dan itibaren bazı uluslararası karşılaşmaların adresinin değişmesinin önünü açıyor.

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Barcelona'nın bu konuda ek bir avantajı da var. Kulüp, 2029 Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapma onurunu elde etti. Bu karar, UEFA'nın kulübün ve şehrin büyük organizasyonları düzenleme kapasitesine duyduğu güveni yansıtıyor. Ayrıca Camp Nou'daki yenileme çalışmalarının tamamlanması ve kıta turnuvasının finaline ev sahipliği yapmak için gereken tüm şartların sağlanması bekleniyor.

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Katalan kulübünün hedefleri Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmakla sınırlı değil. Kulüp, yeni tesisi en iyi şekilde değerlendirip büyük spor organizasyonlarının başlıca adreslerinden birine dönüştürme planı kapsamında, stadını 2030 Dünya Kupası finali ile 2031 Kadınlar Şampiyonlar Ligi finali için de seçenekler arasına sokmaya çalışıyor.

Barcelona'yı NFL yetkilileri açısından cazip bir seçenek haline getiren başka etkenler de bulunuyor. Bunların başında kulübün küresel konumu ile bir asrı aşan sosyal ve sportif geçmişi geliyor. Buna, dünyanın dört bir yanından taraftar ve ziyaretçiler için başlıca destinasyonlardan biri olan Barcelona şehrinin ayrıcalıklı turistik konumu da ekleniyor.

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Camp Nou'da yapılması beklenen düzenlemeler, özellikle lüks ağırlama ve VIP alanları, stada NFL maçlarına ev sahipliği yapma konusunda ek bir avantaj sağlıyor. NFL, Amerika Birleşik Devletleri dışındaki yayılım alanını genişletmeyi ve Avrupa ile dünyanın çeşitli şehirlerindeki büyük spor tesislerinden yararlanmayı amaçlıyor.

Ekonomik açıdan bakıldığında, NFL maçlarına ev sahipliği yapmak Barcelona için gelir kaynaklarını çeşitlendirme adına önemli bir fırsat. Bilet satışları, televizyon yayın hakları ve tanıtım ürünlerinden elde edilecek gelirlerin yanı sıra Amerikan futbolunun geniş bir taraftar kitlesine sahip olduğu ABD ve Latin Amerika'dan yeni sponsorlar çekme imkanı da doğuyor. Bu durum, kulübün yeni stadından daha fazla ticari kazanç elde etme yönelimiyle de örtüşüyor.

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Çeşitli araştırmalar, bu seviyede tek bir maça ev sahipliği yapmanın Barcelona şehrine 70 milyon euroya varan ekonomik getiri sağlayabileceğini, Katalan kulübüne ise yaklaşık 10 milyon euro kazandırabileceğini gösteriyor. Bu da projeye sportif boyutun ötesinde bir önem kazandırıyor ve onu kulübün kaynaklarını güçlendirmek, organizasyona eşlik eden seyirci ve turist yoğunluğundan yararlanmak için bir fırsata dönüştürüyor.

NFL uluslararası alandaki varlığını genişletmeyi sürdürüyor. Lig, bu sezon ABD dışında 9 maç düzenledi. Bu maçlardan 3'ü Londra'da oynanırken Mexico City, Münih, Rio de Janeiro, Madrid, Paris ve Melbourne birer maça ev sahipliği yaptı. Bu adımlar, ligi yeni taraftar kitleleriyle buluşturmayı ve küresel pazarlardaki yayılımını güçlendirmeyi amaçlayan stratejinin bir parçası.

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Taraflar arasındaki olumlu temaslara rağmen Barcelona ile NFL henüz nihai bir anlaşmaya varmış değil. Ancak karşılıklı bir iş birliği isteği bulunuyor. Bu da özellikle yenileme çalışmalarının tamamlanıp 100 binden fazla seyirciyi ağırlayacak hale gelmesiyle Camp Nou'yu önümüzdeki yıllarda ligin maçlarına ev sahipliği yapacak seçeneklerden biri haline getiriyor.

Müzakerelerin başarıyla sonuçlanması halinde 2029 yılı, İspanya'daki NFL maçlarına ev sahipliği haritasında bir değişime sahne olabilir. Madrid'deki Santiago Bernabeu'nun ağırladığı karşılaşmaların bir kısmı Barcelona'daki Camp Nou'ya taşınabilir. Böylece Barcelona'nın stadı, ABD sınırları dışındaki en önemli Amerikan spor organizasyonlarından birine ev sahipliği yapma yarışında yeni bir rakip haline gelebilir.