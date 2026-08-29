Racing Santander forması giyen Faslı forvet Yasser Zabiri, dün akşam oynanan İspanya La Liga'nın üçüncü haftasında Elche karşısında yalnızca 21 dakika içinde attığı hat-trick ile takımını bu sezonki ilk galibiyetine taşıdı. Karşılaşma 3-2 sona erdi.

21 yaşındaki ve Stade Rennes'den kiralık olarak transfer edilen Zabiri, La Liga'daki ilk iki maçında Villarreal ve Getafe karşısında sonradan oyuna girmiş, ardından Elche karşısında ilk kez ilk 11'de başlayarak İspanya'ya transferinden bu yana en iyi performansını ortaya koymuştu.

Ayrıca oku

Video: Ateşli bir başlangıç, Sibari Bundesliga'daki ilk maçında iki imza attı

Transfer döneminin sonundan önce: Newcastle, Fas yıldızıyla anlaşmayı değerlendiriyor

Faslı forvet, 15. dakikada Elche kalecisi Matteo Dituro'nun büyük hatasını değerlendirerek gollerin fitilini ateşledi; kaleci ceza sahasından çıkıp topu tekrar sahaya sokmaya çalışırken topa hâkim olamadı. Yalnızca beş dakika sonra Zabiri, dikine gelen nitelikli bir pası değerlendirerek kaleyle karşı karşıya kaldı ve 20. dakikada sol ayağıyla topu ağlara gönderip ikinci golü kaydetti.

Faslı oyuncu, 36. dakikada sol ayağıyla attığı güçlü bir rövaşata golüyle hat-trick'ini muhteşem bir biçimde tamamladı ve Racing Santander'e 3-0'lık üstünlüğü getirdi.

Zabiri, geçtiğimiz kış Portekiz ekibi Famalicão'dan yaklaşık 10 milyon euro karşılığında Stade Rennes'e katılmıştı; ancak fazla fırsat bulamamış, geçen sezon Fransa Ligi'nde çoğu sonradan oyuna girerek ve sınırlı dakikalarda olmak üzere yalnızca 6 maçta forma giymişti. Bu bilgi Fransız "RMC" kanalına dayanıyor.

Uluslararası düzeyde Zabiri, Fas 23 Yaş Altı Millî Takımı'nı temsil ediyor ve bu takımla oynadığı iki maçta iki gol kaydetti. Ayrıca Ekim 2025'te 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nı kazanan Fas Millî Takımı'nın da kadrosundaydı.

Faslı forvet, Racing Santander'deki bu deneyiminin kendisine gereken güveni ve tecrübeyi kazandırmasını umuyor; ilk 11'de forma giyme ve yeteneklerini kanıtlama fırsatını nihayet bulduktan sonra, önümüzdeki yaz Rennes'e farklı bir görünümle dönmeyi hedefliyor.

Konuları ve haberleri daha derinlemesine "Kooora" forumlarında tartışabilirsiniz.



