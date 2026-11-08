Suudi futbolunun eski yıldızı Yasser Al-Qahtani, Roshn Ligi kulüplerinin transfer politikası hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. "Thmanyah" ağı üzerinden yaptığı açıklamada, teknik katkı sağlamaları için transfer edilmelerine rağmen takımlar içinde kendilerine fırsat verilmeyen bazı yabancı transferlerin ele alınış biçimini eleştirdi.

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Al-Qahtani, Fransız Georges Hélénikhina'nın Ittihad'daki durumuna dikkat çekerek, kulübün yeteneklerinden faydalanmak için kadrosuna kattığı oyuncunun neden asli olarak sahaya sürülmediğini sorguladı. Ardından bu dosyadan kimin sorumlu olduğu konusunda bir soru yönelterek şöyle dedi: "Bu idari saçmalığın sorumluluğunu kim üstleniyor?"

Eski Hilal yıldızının eleştirileri Ahli'ye de uzandı. Al-Qahtani, takımla forma giyme fırsatı bulamadan kiralık olarak Shabab'a geçen ve dikkat çekici performanslar sergileyen Brezilyalı Ricardo Matias'ın tecrübesini örnek gösterdi; bu durum, oyuncunun en baştan transfer edilme kararını yeniden gündeme taşıdı.

Al-Qahtani, bu tür vakaların yabancı oyuncuların seçim kriterleri ve transferler tamamlanmadan önce yönetimler ile teknik heyetler arasındaki koordinasyonun düzeyi hakkında soru işaretleri doğurduğunu belirtti. Özellikle, başka takımlarla iyi performans sergileme kapasitesine sahip olmalarına rağmen hesapların dışında kalan oyuncular söz konusu olduğunda bu durumun daha da dikkat çektiğini söyledi.

Suudi kulüplerinin transfer piyasasına akıttığı yatırımların büyüklüğü düşünüldüğünde bu dosyanın önemi daha da artıyor; zira yönetimin sorumluluğu transferlerin tamamlanmasıyla son bulmuyor, aksine takımın ihtiyaçlarına ve teknik direktörün planlarına uygun unsurların seçilmesine kadar uzanıyor. Böylece her transferden azami teknik fayda sağlanması güvence altına alınıyor.

Al-Qahtani'nin açıklamaları, Ittihad ve Ahli'yi bazı transferlerinin ne kadar faydalı olduğuna dair soru işaretleriyle karşı karşıya bırakıyor. Özellikle de ayrılmadan ya da kiralanmadan önce kendilerine fırsat verilmeyen isimlerin parladığı bir ortamda en önemli soru akıllarda kalıyor: İlk on bire giremeyen oyunculara neden milyonlar harcanıyor?