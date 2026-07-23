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"Yaşlanmayı bilmeyen 40'lık": Milan, Modric'i yeni sözleşmeyle güvenceye alıyor

Transfers
L. Modric
AC Milan
Hırvatistan
İtalya

Gelecek hâlâ onun adını taşıyor

İtalyan ekibi Milan, bugün Hırvat yıldız Luka Modric ile sözleşmesini yenilediğini açıkladı. Böylece orta saha lideri, bir sezon daha Rossoneri formasını giymeye devam edecek.

Kulüp, kararı "X" platformundaki resmi hesabından duyurdu. Milan, Modric'in bir fotoğrafını paylaşarak şu ifadeye yer verdi: "Gelecek hâlâ onun adını taşıyor. Luka'nın Rossoneri ile hikâyesi sürüyor."

Milan, açıklamasında yeni sözleşmenin mali detaylarını paylaşmazken, sözleşmenin yenilenmesi Hırvat milli oyuncunun takıma katıldığı günden bu yana sergilediği üstün performansların ve 40 yaşına ulaşmış olmasına rağmen saha içinde ve dışında üstlendiği liderlik rolünün bir taçlandırması olarak geldi.

Modric, Kraliyet Kulübü ile geçirdiği tarihi bir kariyerin ardından, 2025 yazında Real Madrid'den bonservissiz olarak Milan'a katılmış ve teknik direktör Massimiliano Allegri'nin kadrosunda hızla temel taşlardan biri hâline gelmişti.

Soyunma odasında en etkili oyunculardan biri ve takımdaki genç yeteneklerin bir referansı hâline gelen Modric'in büyük tecrübesine, Milan gelecek sezon Serie A ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yarışında güveniyor.

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