Real Madrid'in Portekizli teknik direktörü José Mourinho, La Liga'daki Deportivo Alavés maçı için düzenlenen basın toplantısını eğlenceli bir anla noktaladı.

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Bu an, Mourinho'nun salondaki gazetecilerden birini işaret edip onun CNN Portugal'da çalışan kuzeni Pedro Mourinho olduğunu açıklamasıyla yaşandı. Portekizli teknik adam ardından ülkesinde gördüğü muameleye dair iğneleyici bir mesaj verdi.

İspanyol gazetesi Marca'nın aktardığına göre Mourinho gülerek şunları söyledi: “Buradaki kişi kuzenim, Portekiz'in en iyi gazetecilerinden biri ama bana çok kötü davranan bir gruba geçti, onunla konuşamıyorum.”

Mourinho'nun sözleri şakacı bir tonda olsa da arkasında pek çok anlam barındırıyordu. Zira Portekizli teknik adam, ülkesinde maruz kaldığı eleştirilerin ve baskının boyutunun gayet farkında.

Mourinho'nun Benfica'ya dönüşü daha önce büyük beklentiler yaratmıştı. Pek çok kişi, onun gelişiyle takımın gidişatının anında değişmesini ve adeta bir mucize gerçekleştirmesini bekliyordu.

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Ancak sonuçlar ve performans bu beklentileri karşılayamayınca eleştiriler sertleşti, hatta Portekizli yorumcular Mourinho'nun yeteneklerini ve teknik direktörlük kariyerini açıkça sorgulamaya başladı.

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Portekiz'deki son döneminde duymak zorunda kaldığı ifadeler arasında şu sözler de vardı: “Yaşlandı, kariyeri bitti, hiçbir şeyden anlamıyor.”

Marca, bu sert eleştirilerin Mourinho'nun ülkesinin sınırları dışında hâlâ sahip olduğu saygınlıkla çeliştiğine dikkat çekti. Gazeteye göre Mourinho'nun kişiliği başka ülkelerde hayranlık ve saygı uyandırmaya devam ederken, ülke tarihinin en önemli teknik adamlarından biri olmasına rağmen Portekiz'de üzerine yüklenen beklenti ve baskının boyutu aleyhine işliyor gibi görünüyor.

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Bu nedenle Mourinho'nun kuzenini tanıtması yalnızca eğlenceli bir aile anı olarak kalmadı. Portekizli teknik adam bu fırsatı, ülkesinde nasıl muamele gördüğünü düşündüğüne dair yeni bir eleştiri mesajı vermek için kullandı, ancak bu kez yüzünde bir gülümsemeyle.

Özel bir dönüş

Portekizli teknik adam José Mourinho, 2026 yazında Real Madrid'in başına geri döndü. Kraliyet kulübünün yönetimi, A takımı çalıştırması için onun tecrübesine yeniden başvurmaya karar verdi ve 30 Haziran 2029'a kadar geçerli bir sözleşmeyle gelen bu adım, Mourinho'nun adını yeniden İspanyol futbolunun gündeminin merkezine taşıdı.

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Real Madrid, Mourinho'nun atamasını 11 Haziran 2026'da resmen duyurdu. Böylece Portekizli teknik adam, 2010 ile 2013 yılları arasında kulüp tarihinde belirgin bir iz bıraktığı ilk döneminin ardından Santiago Bernabéu'daki ikinci deneyimine başladı.

Mourinho'nun ilk döneminde, İspanyol futbol tarihinin en heyecanlı dönemlerinden birinde Pep Guardiola yönetimindeki Barcelona ile kıyasıya bir rekabet yaşandı. İki takımın maçları büyük bir taktik ve medya savaşına dönüşürken Portekizli teknik adam, Real Madrid'i La Liga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupası şampiyonluklarına taşıdı.

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Yeni dönüşü, Real Madrid yönetiminin takımın rekabetçi kimliğini yeniden kazanma ve büyük turnuvalarda zengin bir geçmişe sahip, dünya futbolunun en önemli yıldızlarından bazılarını barındıran soyunma odalarını yönetme becerisine de sahip bir teknik adamın tecrübesinden yararlanma isteğiyle gerçekleşti.

Göreve geldiğinden bu yana Mourinho, taktik disipline ve savunma çalışmasına büyük önem vererek daha bütünlüklü bir kolektif yapı kurmaya odaklandı. Bunu yaparken takımın sahip olduğu hücum gücünü de göz ardı etmedi.