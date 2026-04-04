Alman teknik direktör Matthias Jaissle, Cidde Al-Ahli'nin başında "Al-Raqi" ile tarihe adını yazmaya devam ediyor. Jaissle, takımını bu Cumartesi akşamı Roshen Ligi'nin 27. haftasında Damak'ı 3-0 mağlup ederek galibiyete taşıdı.

Bu galibiyetle "Al-Raqi" puanını 65'e yükselterek Roshen Ligi'nde geçici olarak ikinci sıraya yerleşti ve geçen hafta Al-Qadisiyah'a yenildikten sonra galibiyet serisine geri döndü.

Bu, Alman teknik direktörün Al-Ahli ile Roshen Ligi'nde elde ettiği 60. galibiyet oldu ve Al-Raqi'nin bu turnuva tarihindeki en çok galibiyet alan teknik direktör oldu.

Ayrıca, Yaisle, 2023-2024 sezonunun başında takımın teknik direktörlüğüne geldiğinden bu yana ilk kez Al-Ahli'yi Roshen Ligi'nde kendi sahasında üst üste 10. galibiyete taşıdı.

Yaisle'nin, büyük maçları yönetme becerisi ve Al-Raqi'yi şampiyonluk yarışına güçlü bir şekilde geri döndürme başarısı sayesinde, geldiğinden bu yana Roshen Ligi'nin en başarılı teknik direktörlerinden biri olduğu belirtilmelidir.



