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16 yaşındaki Bastian Assomo, attığı gollerle dikkat çekiyor. Performansıyla Vincent Kompany'yi de etkilemeyi başardı.

Bayern Münih, son yıllarda yetenekli genç oyuncu arayışında özellikle bir kulübe yöneldi: Hertha Berlin. Bayern, son on yılda bu kulüpten tam beş genç oyuncu transfer etti. Bunların dördü Münih ekibinde çıkış yapamadı. Yine de Noel Aseko, Bayern'in A takımında hiç forma giymemesine rağmen yazın Eintracht Frankfurt'a transferiyle kulübe 12 milyon avro bonservis bedeli kazandırdı.

Beşinci isim Bastian Assomo. Henüz 16 yaşındaki oyuncunun çıkış yapıp yapmayacağı konusunda elbette hüküm vermek için erken. Ancak Berlin'den gelen diğer yetenekler gibi onun da potansiyeli son derece umut verici. Güçlü fiziğiyle dikkat çeken forvetin gol ortalaması da iyi: Hem düzenli olarak gol attığı Bayern Münih'in ikinci takımında hem de şu sıralar üstün bir performans sergilediği Almanya U17 Milli Takımı'nda.

Geçen çarşamba, eski Schalke oyuncusu Michael Prus'un çalıştırdığı takımda ilk maçına çıktı ve Litvanya karşısında alınan 4-0'lık galibiyette üç gol attı. Üç gün sonra Kuzey İrlanda'ya karşı kazanılan 7-0'lık maçta ise kişisel rekorunu bir maçta dört gole yükseltti. Böylece iki milli maçta yedi gole ulaştı. Salı günü, Almanya'nın genç millileri Avrupa Şampiyonası elemelerinde Kuzey İrlanda ile karşılaşırken neler yapabileceğini bir kez daha gösterebilir.

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1,90 metre boyundaki Assomo, Bayern Teknik Direktörü Vincent Kompany ve ekibi üzerinde de şimdiden ilk izlenimini bıraktı. Yazın A takımın Asya seyahatine katılmasına izin verildi ve hazırlık maçlarında da forma giydi. Assomo'nun Almanya'nın genç millileri için hemen bir golcüye dönüşmesi Kompany'yi hiç şaşırtmıyordur. Teknik direktör yazın, "Gol atabildiğini biliyoruz" demiş, ardından pek de şaşırtıcı olmayan bir şekilde 16 yaşındaki oyuncunun önünde hâlâ çok çalışması gerektiğini belirtmişti. Kompany, "Oyununda geliştirmesi gereken çok, çok fazla nokta var. Ama 16 yaşında, onun boyundaki bir forvet için gol atması iyi bir şey" ifadelerini kullanmıştı.

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Assomo, A takım için de gol attı: Güney Kore ekibi Jeju FC'ye karşı 2-1 kazanılan maçta fileleri havalandırdı ve böylece hazırlık dönemindeki Asya seyahatini Dünya Kupası tatili nedeniyle kaçıran Harry Kane'in yerini doldurdu . Kane, kasım ayının başında Münih ekibiyle sözleşmesini 2029'a kadar uzattı. Bu sözleşme sona erdiğinde Assomo 19 yaşında olacak ve Kane'in halefliği ya da en azından yedekliği için adaylardan biri hâline gelmiş olabilir.

Bastian Assomo'yu Bayern Münih'te öne çıkaran özellikler neler?

Tom Bischof yazın Assomo için "Gollerini atıyor. İhtiyacımız olan şey bu" demiş ve genç oyuncudan övgüyle söz etmişti: "Yaşına göre topları nasıl sakladığı gerçekten müthiş. Ayrıca çok iyi bitiriciliği var, ceza sahası içinde oynayan klasik bir oyuncu." Bischof, Bayern Bölgesel Ligi'nde 12 maçta altı golü bulunan genç forvetin özelliklerini böyle sıralamıştı. Dante'nin çalıştırdığı Bayern ekibi açısından daha da önemlisi şu: Kötü başlangıcının ardından takım, Assomo'nun oynadığı son 11 maçın hiçbirini kaybetmedi.

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Bischof, forvet oyuncusunu kendi gözünden "Çok iyi bir futbolcu, klasik bir forvet" sözleriyle tanıttı. Klasik bir forvetin de hiçbir takıma zararı olmaz; ister Bayern Münih, ister Almanya U17 Milli Takımı, ister Almanya A Milli Takımı olsun.

kicker dergisine göre Kane'in sezonun çok önemli olan bahar döneminde zaman zaman dinlenmeye ihtiyaç duyması hâlinde Assomo bu sezon bile bir rol üstlenebilir.