Avrupa Kulüpler Birliği ve Paris Saint-Germain kulübünün başkanı Nasser Al-Khelaifi, Avrupa Kulüpler Birliği genel kurulu önünde yaptığı konuşmada, kulübünü şu anda 850'den fazla kulübü barındıran Avrupa kulüpleri camiasına yeniden kazandırma çabalarından dolayı Barcelona başkanı Joan Laporta'ya teşekkürlerini iletti.

Al-Khelaifi, "Marca" gazetesinin aktardığına göre, kulübünün Avrupa Kulüpler Birliği'ne resmi üye olmasını sağlayacak bir anlaşmaya varma yönündeki çabaları nedeniyle Real Madrid başkanı Florentino Perez'e de teşekkür etti.

Görüşmeler fiilen başladı ve "Süper Lig"in yönetimini üstlenecek olan A22 şirketini temsilen Anas El Gharari'nin bugün Kopenhag'da bulunmasına rağmen, onun varlığı Avrupa Kulüpler Birliği ile Real Madrid arasındaki ilişkilerin düzeldiğine dair bir işaret olarak değerlendiriliyor.

A22'ye yakın kaynaklara göre, Real Madrid'in birliğe dönüşüne ilişkin anlaşma an meselesi ve o zaman kulüp davasını geri çekecek.

Al-Khelaifi konuşmasında şöyle dedi: "Barcelona kulübü başkanı Joan Laporta'ya, Avrupa Kulüpler Birliği'ne duyduğu güven için teşekkür etmek istiyorum: Kulüp ailesine yeniden hoş geldiniz. Ayrıca Real Madrid kulübü başkanı Florentino Perez'e, Avrupa futbolunun geleceğinin birlik ve ortak çıkarlar temelinde inşa edilmesi gerektiğine olan inancı için teşekkür etmek istiyorum; onların Avrupa futbol kulüpleri ailesine yeniden katılmasından memnuniyet duyuyoruz."

Açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Dünya futbolu kulüplerimiz için de son derece önemli. Bu yaz hepimiz 2026 Dünya Kupası'na tanık olduk; Avrupa kulüplerinden gelen 857 oyuncu bu turnuvada yer aldı, ki bu katılan oyuncuların toplamının yaklaşık %70'ini temsil ediyor ve katılan 48 milli takımdan 33'ünün oyuncu kadrolarının toplamına eşit. Umarım insanlar sonunda kulüplerin temsil ettiği değeri fark eder."

Şunları ekledi: "Mevcut durumu görmek gerçekten üzücü; sporumuzu yükseltmek yerine, sorunlar ve zorluklarla uğraşmakla vakit kaybediyoruz. Futbol, birbirimizi dinlediğimizde, aramızda şeffaf olduğumuzda ve hepsinden önemlisi dürüst olduğumuzda gelişir. Anlaşmazlıklarımız ne olursa olsun, futbol hepimizden daha büyük ve daha önemli olmaya devam ediyor."

Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) başkanı, UEFA seçimlerine aday olması için UEFA başkanı Aleksander Ceferin'i teşvik etti; bu, Ceferin'in gelecek aralık ayında açıklaması beklenen bir karar, yani Nisan 2027'de Kazakistan'da yapılması planlanan kongrenin dört ay öncesinde.

Al-Khelaifi şöyle dedi: "UEFA ile kulüpler yan yana çalıştığında, en büyük kazanan futbol olur. Her mesele ya da sorunla doğrudan ve kararlı bir şekilde yüzleşiyoruz. Zaman zaman UEFA kulüplerden memnun olmayabilir, zaman zaman da kulüpler UEFA'dan memnun olmayabilir, ama biz her zaman çözümleri buluyoruz."

Şuna dikkat çekti: "Bugün Avrupa Kulüpler Birliği'ni temsil eden 36 kişi, UEFA'ya bağlı 15 komitede yer alıyor; işte gerçek iş birliği budur. UEFA'dan başkanına değinmeden söz edemem."

Ve devam etti: "Aleksander, kulüpler olarak tüm taleplerimize ilişkin günlük aramalarımdan ve mesajlarımdan bıktığını biliyorum. Bu yüzden hoşgörün, kulüplere verdiğin destek ve kolay olmadığı zamanlarda bile futbolun üstün çıkarlarını savunman için sana teşekkür etmem gerekiyor. Futbolun senin gibi büyük liderlere ihtiyacı var ve birlik üyesi 900'den fazla kulüp adına, gelecek yıl yeniden başkanlığa aday olmanı senden rica ediyoruz."

Konuşmasına şöyle devam etti: "Üye sayımız büyüyüp geliştikçe, yönetişim mekanizmalarımız ve organizasyonel yapılarımız da değişmek zorunda. Bugünkü Avrupa Kulüpler Birliği (ECA), geçmişteki halinden farklı; bu yüzden bugün tüzüğümüzde daha fazla değişiklik yapmak için oy kullanıyoruz. Bu, tüm üyelerin — ister asıl ister bağlı üye olsunlar, kulüpleri ister küçük, ister orta, ister büyük ölçekli olsun — birliğin tüm önemli kararlarında doğrudan söz hakkına ve oy hakkına sahip olacağı anlamına geliyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "İster yürütme kurulunda, ister çalışma gruplarında, ister komitelerde olsun, etkinliğimizden ya da dengemizden ödün vermeden her zamankinden daha demokratik olacağız. Ayrıca tüm üyeler, birliği UEFA ve FIFA nezdinde ve diğer komitelerde temsil edebilecek ve yürütme kurulunun tüm alt organlarında güçlü bir kadın temsili sağlayacağız. Bu, iyi temsil ve iyi yönetişim için bir modeldir."

Nasser Al-Khelaifi, birliğin büyümeye devam edeceğini vurgulayarak şöyle dedi: "Birkaç yıl önce, üye tabanımızı genişletme ve 1000 üye kulübe ulaşmayı hedefleme gerekliliğini ilk kez önerdiğimde hatırlıyorum; o zaman bazıları 'Aklını mı kaçırdın?' diye sordu, bazıları da 'Bu imkânsız' dedi. Ama yolculuğumuz bize, çeşitliliğimizin bir sorun ya da zayıflık noktası değil, aksine gücümüzün ve olağanüstü avantajımızın kaynağı olduğunu öğretti. 5000 taraftarı olan bir kulüp, 50 milyon taraftarı olan bir kulübe ders verebilir; İrlanda'dan bir kadın kulübü, İtalya'dan bir erkek kulübüne ilham verebilir; işte burada, Danimarka'da bir gençlik akademisi de dünya çapında futbolun çehresini değiştirecek bir oyuncu yetiştirebilir."



