Real Madrid soyunma odasında Portekizli José Mourinho'ya yönelik kuşkular artıyor. Basında çıkan haberlerde teknik direktörün tepkilerinde aşırıya kaçtığı ve sahnenin önüne geçmek istediği belirtilirken, takımın performans düşüşü yaşadığı ve yıldızları arasında uyumun bulunmadığı bir dönemde bazı oyuncular arasında rahatsızlık giderek büyüyor.

Real Madrid'in ikna etmekten uzak bir görüntüyle kazandığı Villarreal maçı, Portekizli teknik adamı yeniden tartışmaların merkezine taşıdı. Mourinho, Brezilyalı Vinicius Junior'ın golünü kutlamak için sahaya girdi; bu görüntü, dikkatleri golün sahibinden ve diğer oyunculardan uzaklaştırdı ve bazı takım arkadaşlarının şaşkınlığına yol açtı.

Saniyeler sonra hakem Isidro Díaz de Mera, video yardımcı hakem incelemesinin ardından, Vinicius'un pozisyonun başında rakibinin saçını çekmesi nedeniyle golü iptal etti ve Brezilyalı oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

Mourinho'nun hareketleri bununla da sınırlı kalmadı. Teknik direktör, hakem kararlarına itiraz etmek için oyuncularını defalarca yedek kulübesinden kalkmaya yönlendirdi, ardından maç sonrası basın toplantısına çıkmama kararı aldı.

Real Madrid soyunma odasında gerilim artıyor

"Sport" gazetesine göre Mourinho'nun son dönemdeki tavırları, Fransız yıldız Kylian Mbappé'nin liderlik ettiği soyunma odasındaki gerilimi daha da tırmandırdı. Bir süredir bazı oyuncular Vinicius'un saha içindeki davranışlarından rahatsızlık duyuyordu; buna şimdi takıma daha fazla sakinlik ve istikrar getirmesi beklenen Portekizli teknik direktörün sert tepkileri de eklendi.

Beyazlı ekip, sezona çalkantılı bir başlangıç yapmış durumda. Atletico Madrid ve Real Betis'e kaybettikten sonra La Liga'da Barcelona'nın gerisine düşen takım, Elche, Inter, Espanyol ve Villarreal karşılaşmaları başta olmak üzere birçok maçta beklenen seviyeyi ortaya koyamadı.

Kriz yalnızca sonuçlarla sınırlı değil. Kadroya yapılan büyük yatırımlara rağmen orta saha hâlâ takımın zayıf noktası olmayı sürdürüyor; Mbappé ve Vinicius ise saha içinde yeterli uyumu bulamıyor.

Real Madrid taraftarı da performanstan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi ve teknik performanstaki düşüşün sürmesi üzerine teknik direktör ile oyuncuları ıslıkladı.

Yıldızlar karşılık vermiyor

Gazeteye göre Mourinho, bu tablo karşısında bilinen tırmandırma ve tartışma yaratma üslubuna geri döndü; hakemlerle, La Liga ile ve basınla karşı karşıya gelerek kişiliğini sahneye hâkim kılmaya çalıştı. Ancak bu strateji şimdiye kadar soyunma odasındaki gerilimi kontrol altına almayı başaramadı.

Florentino Pérez, Portekizli teknik direktöre disiplini sağlaması ve gruba hâkim olması umuduyla başvurmuştu; ancak göstergeler, takım içindeki etkisinin beklentilerin düzeyine ulaşmadığına işaret ediyor.

Ayrıca taraftarın Mbappé'ye yönelik rahatsızlığı ve Vinicius'un tribünlerin bir bölümüyle ilişkisindeki gerilim, iki yıldızın saha dışındaki dostane ilişkisi sürmesine rağmen takımın atmosferine yansıdı; maçlar sırasında aralarında yeterli anlaşma ise bulunmuyor.

Gazeteye göre Mourinho'nun ilgi odağı olma isteği, özellikle teknik sorunlar sürerken eleştiri konusu hâline geldi. Haberde Jude Bellingham, Federico Valverde ve Arda Güler'in taraftarın takdirini kazanan oyuncular arasında yer aldığı belirtilirken, Valverde'nin kanatta oynadığında daha iyi bir performans sergilediğine de dikkat çekildi.

Mourinho'nun bazı oyunculara dolaylı mesajlar iletme üslubu da soru işaretleri doğurdu. Bunlar arasında, Arda Güler hakkında henüz zirveye ulaşmadığını söylemesi yer alıyor; rapor bu açıklamaları, teknik direktörün grupla ilişki kurma yönteminin bir parçası olarak değerlendirdi.

Mourinho soyunma odasını kaybediyor mu?

Gazeteye göre, Pérez'in oyunculara disiplin getirmesi için ona başvurduğu yönündeki beklentilerin ardından Mourinho'yu bir ölçüde kuşkuyla karşılayan soyunma odası, artık ona daha büyük bir çekinceyle bakıyor.

Gazete, 63 yaşındaki teknik direktörün, 2010 yılında Santiago Bernabéu'ya gelişiyle bağdaştırılan görüntüyü artık sunmadığını değerlendiriyor. O dönemde Mourinho, aralarında Álvaro Arbeloa ve Xabi Alonso'nun da bulunduğu, disiplin ve bağlılıklarıyla tanınan bir oyuncu grubuna yaslanmıştı.

"Sport", yıldızların etkisinin sürmesinin, teknik direktörün onlara karşı gösterdiği müsamaha olarak nitelendirdiği tutumla birlikte, geçen temmuz ayında kulübe büyük bir güven ve beklentiyle gelmesine rağmen diğer oyuncular karşısındaki konumunu zayıflattığını belirtiyor.

Sekiz hafta ve sekiz maçın ardından Mourinho yeniden çatışmaların merkezine döndü; ancak saha dışındaki sert duruşu, takımın saha içindeki performansının düzelmesine yansımadı.

Bu gelişmeler, teknik direktör ile bir grup oyuncu arasında gerilime tanık olan ve kulüpten ayrılışıyla sona eren Xabi Alonso dönemini akıllara getiriyor; o süreçte Pérez yönetiminin krizin seyrindeki rolü de konuşulmuştu.

Camp Nou'da Barcelona ile oynanacak El Clasico yaklaşırken, önümüzdeki haftalar hem Real Madrid'in sezonunun seyrini hem de Mourinho'nun oyuncularıyla ilişkisinin geleceğini belirlemek açısından önemli görünüyor.