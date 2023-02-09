Yaşanan büyük deprem sonrasında, futbol ailesinin alacağı kararlar merakla bekleniyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem yaşandı.

Türkiye'yi derinden sarsan bu doğal afet sonrasında, tüm ülke seferber oldu.

Meydana gelen büyük deprem sonrasında Türkiye'deki bütün spor faaliyetleri durduruldu.

Süper Lig'in 4 büyük kulüpleri olarak adlandırılan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor depremzedeler için yardım kampanyaları düzenliyor ve yardım tırlarını deprem bölgesine gönderiyor.

Yaşanan bu hazin olayın ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ne yapacaklarına dair açıklamalarda bulundu.

Ne söylendi?

Mehmet Büyükekşi: "Christian Atsu ile ilgili Hatayspor başkanımız ile görüştük.

"Siyahi bir kişinin enkaz altından kurtulduğunu, ancak Christian Atsu mu değil mi bilmediğini söyledi.

"Tam bir netlik yok. İnşallah çıkarılan kişiler arasındadır.

"Hatayspor bugün yazı gönderdi. Bu sezon maçlarını oynamayacağını bize bildirdi.

"Gaziantep FK da ligden çekilmek isterse bu iki kulübümüzün hakları baki kalmak kaydıyla 17 takımla yola devam etmeyi planlıyoruz.

Maçları 3-4 Mart tarihleri arasında oynatma kararı aldık."

Ali Koç ise, "Gaziantep FK ve Hatayspor'un hakları baki, görünen o ki önümüzdeki sezon 20 takımla oynanması söz konusu.

"Hatayspor ve Gaziantep FK'nın tüm mali yükünü biz sırtlayacağız" dedi.