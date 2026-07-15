"Yasaklanmış parça"... Michael O'Lisi, Dünya Kupası'nın ardından hapis cezasıyla karşı karşıya

Çarşamba günü yayınlanan bir haberde, Fransa’nın yıldızı Michael Olise’nin, Les Bleus’un 2026 Dünya Kupası’ndaki serüveninin sona ermesinin ardından 3 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Fransa, dün Çarşamba günü Dünya Kupası yarı finalinde İspanya'ya 2-0 yenildi ve Amerika'dan ayrılmadan önce önümüzdeki Cumartesi günü üçüncülük maçına çıkacak.

"The Sun" gazetesi, Michael Oulissi'nin Dünya Kupası'ndaki kişisel dolabında Fransız yetkililer tarafından yasaklanmış bir eşya taşırken görüldüğünü yazdı.

ABD'den ayrılmadan önce bu ürünü elinden çıkarması onun için en iyisi olacaktır; zira Fransız gümrüklerinden kaçırmaya çalışırken yakalanan herhangi bir kişi, üç yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Açıklamak gerekirse, birçok futbolcunun yorucu bir turnuvanın ardından rahatlamak için tercih ettiği yöntemlerden biri, ABD’de yasal olan ağız nikotin poşetlerini kullanmaktır.

Olisé, 4 Temmuz’da Paraguay ile oynanan son 16 turu maçı öncesinde Instagram’da paylaşılan bir fotoğrafta bu poşetleri giysi dolabına koyarken görüntülendi.

Ancak bu poşetler, bir sonraki durağı Fransa olursa, onunla birlikte oraya gitmeyecek; zira bu ürün orada kısa süre önce yasaklandı.

1 Nisan'dan itibaren Fransız yetkililer, tütün içermeyen ağız nikotin poşetlerini tamamen yasakladı.

Dudak altına yerleştirilen bu poşetler, uyanık kalmak, büyük maçların stresiyle başa çıkmak ve sonrasında rahatlamak için kullanan futbolcular arasında yaygın hale geldi.

Uzmanlar, bu ürünlerin sigara içmekten çok daha az zararlı olduğunu iddia ediyor ve bu ürünler dünyanın çoğu yerinde yasaldır.

Olisse, bu yaz Dünya Kupası’nın en öne çıkan oyuncularından biriydi; 5 asist yaptı ancak Dallas’ta güçlü İspanya takımı karşısında Fransa milli takımına ilham veremedi.

Eski Crystal Palace yıldızı, Fransız-Cezayirli annesi sayesinde Fransız vatandaşlığına sahip, ancak asıl ikametgahı Münih yakınlarında bulunuyor.

Uluslararası düzeyde Cezayir, Nijerya veya İngiltere için de oynayabilecek olan Oulissi, Batı Londra’da büyüdü, ancak çocukluk tatillerini Fransa’daki ailesini ziyaret ederek geçirdi.