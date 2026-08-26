"Yasak maç" kuralı Şampiyonlar Ligi kurasını alevlendirdi: UEFA, Liverpool ile Real Madrid arasındaki Anfield randevusunu yasakladı. UEFA, Şampiyonlar Ligi kurasının şeklini değiştirecek benzeri görülmemiş bir kararla, futbolseverleri kıtanın en klasik karşılaşmalarından birinden mahrum bırakacak yeni bir kural açıkladı.

Tüm gözler yarın perşembe günü grup aşaması kura çekimi törenine çevrilmiş durumda. Takımlar ilk sekiz maçtaki (dördü sahasında, dördü deplasmanda) rotalarını öğrenecek. Ancak Real Madrid ve Liverpool, bu sezon Anfield'daki karşılaşmalarının imkânsız olduğunu şimdiden biliyor.

Bunun nedeni, UEFA'nın sıkıcı tekrarları önlemek için onayladığı yeni bir kural. Birlik, aynı maçın aynı statta üst üste üç sezon oynanmamasını hedefliyor. Buna göre, aynı statta üst üste iki kez oynanan maçlar üçüncü kuradan çıkarılıyor.

İspanyol "Sport" gazetesine göre bu kural, Liverpool ile Real Madrid karşılaşmasına tam olarak uyuyor. Zira İspanyol kulübü son iki sezonda Anfield'ı ziyaret etti; önceki sezon 2-0 kaybetti, ardından geçen sezon beyazlı takımın sönük geçen bir maçında yeniden 1-0 mağlup oldu. Bu nedenle UEFA, turnuvayı senaryonun üçüncü kez tekrarlanmasından korumaya karar verdi.

Ancak yasak tam değil

Yeni kural ilginç bir istisna barındırıyor. Yasak yalnızca maçın Anfield'da oynanmasına ilişkin; Santiago Bernabéu'da oynanmasının önündeyse kapı açık kalıyor. Son iki karşılaşma İngiltere'de oynandığı için, kura Liverpool'u Real Madrid'in yoluna çıkarabilir, ancak bu kez Liverpool'da değil Madrid'de.

Bu da Real Madrid'in Anfield'a riskli bir yolculuk yapmayacağının garanti olduğu, ancak Liverpool'u yine de kendi sahasında ağırlayabileceği anlamına geliyor.

UEFA, bu kuralın yalnızca grup aşamasında geçerli olduğunu ve eleme turlarını kapsamadığını açıkladı. Örneğin son 8 sezonda tekrarlanan karşılaşmalarına rağmen Real Madrid ile Manchester City'nin yolları kesişirse, herhangi bir kısıtlama olmaksızın birbirlerine karşı oynamaları gerekecek.

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Barcelona'ya gelince, bu sezon herhangi bir "yasak" maçı bulunmuyor; çünkü son iki sezonda aynı rakiple aynı statta üst üste iki kez karşılaşmadı. Ancak kural gelecekte ona da uygulanmaya başlayacak. Zira geçen sezonki karşılaşmanın ardından bu yıl Montjuïc'te Paris Saint-Germain'i sahasında ağırlarsa, 2027-2028 sezonunda ona karşı yeniden oynaması yasaklanacak.