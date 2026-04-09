Yasak hiçe mi sayıldı? FC Twente oyuncusu yine de futbol talk şovuna konuk oluyor

René Wagelaar, önümüzdeki dönemde FC Twente'den çok fazla oyuncunun Twente FM'in "VoetbalTijd" programına konuk olacağını beklemiyor. Yine de futbol talk şovu, kiralık olarak FC Groningen'da forma giyen Younes Taha'yı konuk olarak programa davet etmeyi başardı.

Wagelaar, eski bir futbol menajeri olup, analist olarak görüşlerini açıkça dile getiriyor. Her hafta Twente'deki gelişmeler hakkında yorumda bulunuyor.

Taha, Salı günü bölgesel futbol talk şovunda dikkat çeken bir konuktu. Sunucu Stèfan Leusink'e göre, Twente'nin sözleşmeli oyuncularının programa konuk olması hiç de olağan bir durum değil.

Wagelaar buna şöyle yanıt verdi: “Younes için de durumun aynı olup olmadığını bilmiyorum, çünkü o Groningen'e kiralanmış durumda, ancak Twente ile görüşmeler yaptık ve ortaya çıkan sonuç, oyuncuların artık buraya gelmek istemediği oldu.”

"FC Twente, oyuncular veya oyun hakkında yaptığım yorumların çok eleştirel olduğunu düşünüyor. Basın sorumlusu Richard Peters geçen yıl bu konuyla ilgili beni aradı ve Daan Rots ve Michel Vlap hakkında çok olumsuz konuştuğumu söyledi."

Wagelaar buna katılmıyor. “Ben sadece oyuncu hakkında fikrimi söylüyorum: iyi ise iyidir, ya da iyi bulmuyorsam bulmuyorum.”

Ardından Wagelaar, Tubantia gazetesi muhabiri Leon ten Voorde’ye de bir eleştiri yöneltti. “O, sadece güneşlenip bronzlaşan bir taraftar. Ben buna katılmayacağım. Twente’yi eleştiremezsem, bu programı bırakırım. Buraya gelmek isterlerse, seve seve hoş geldiniz derim. İstemiyorlarsa, buradan uzak durmalılar.”

“FC Twente benim için Hollanda’nın üçüncü kulübü. Twente’ye karşı hiçbir şeyim yok. Sadece orada sivrisinek kadar cesareti olan birtakım insanlar çalışıyor. Bu yüzden bu insanlarla bu konu hakkında konuşmak zor oluyor,” diyen Wagelaar, belirli oyunculara karşı kişisel bir gidişatı olmadığını bir kez daha vurguladı.

Taha ise bu konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı. Prensip olarak 23 yaşındaki forvet, bu sezonun ardından 2027 ortasına kadar sözleşmesi bulunan Twente'ye geri dönecek.