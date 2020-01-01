"Yaşadığı tartışma Salah'ı olumsuz etkiledi"

Mısır Futbol Federasyonu'nun eski üyelerinden Hazem Emam, Liverpool'da forma giyen yıldız futbolcunun federasyonla sorunlar yaşadığını söyledi.

2018 Dünya Kupası'nda , ve ile aynı grupta yer alan , kadrosunda Mohamed Salah gibi yıldız bir oyuncunun bulunmasına rağmen üç maçını da kaybetmiş ve turnuvaya grup aşamalarında veda etmişti.

Mısır Futbol Federasyonu'nun eski üyelerinden Hazem Emam, Salah'ın 2018 Dünya Kupası'nda beklentilerin altında kalan performansını eski federasyon başkanı Hani Abu Reeda ile yaşadığı tartışmaya bağladı.

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OnTime Sports kanalına konuşan Emam, bu tartışmanın Salah'ın fotoğrafının izinsiz bir şekilde kullanılmasından ve buna bağlı olarak Mısırlı yıldızın sponsorluk anlaşmasının bulunduğu şirketin sorun çıkmarsından doğduğunu söyledi.

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Emam "Mohamed Salah, eski federasyon başkanı Hani Abu Reeda ile anlaşmazlıklar yaşıyordu. Dünya Kupası'ndan önce fotoğrafları paylaşmadan Salah'a sormamız gerekiyordu. Bütün sorun orada başladı. Bu tartışma Salah'ı kötü etkiledi ve Dünya Kupası'nda gol atamadı" ifadelerini kullandı.

Mısır'ın 2018 Dünya Kupası'nda yaşadığı fiyaskodan sonra istifa eden Abu Reeda, gelecek seçimlerde bir kez daha federasyon başkanlığı için aday olmayı planlıyor.