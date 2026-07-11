Dün Cuma akşamı 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İspanya'nın Belçika'yı 2-1 mağlup ettiği maçta yaşanan bir hakem kararı, Belçika milli takım oyuncularının ceza sahası içinde Rodri'ye yapılan elle temasın ardından penaltı talebinde bulunmaları üzerine geniş çapta tartışmalara yol açtı.

İtirazlara rağmen İngiliz hakem Michael Oliver herhangi bir faul kararı vermedi; bu karar, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (IFAB) kurallarına göre oyun kurallarına uygundur.

Neden penaltı verilmedi?

Söz konusu pozisyon, topun İspanyol savunma oyuncusu Aymeric Laporte’nin kafasından sekip, ceza sahası içinde takım arkadaşı Rodri’nin eline değmesinden sonra meydana geldi.

IFAB kurallarına göre, top bir takım arkadaşından doğrudan oyuncuya gelmişse, topun oyuncunun eline veya koluna temas etmesi faul sayılmaz; ancak bu temasın sonucunda top doğrudan rakip takımın kalesine girmesi veya oyuncunun anında gol atması durumunda, bu durumlar rakip takım lehine faul olarak değerlendirilir.

Bu hükme dayanarak, hakemin penaltı kararı vermemesi yasal açıdan doğru kabul edildi.

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Şampiyonlar Ligi’nde benzer bir olay

Bu kural yorumu ilk kez uygulanmış değil; 6 Mayıs'ta oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Paris Saint-Germain ile Bayern Münih arasındaki maçta da benzer bir durum yaşanmıştı.

O maçta, Portekizli Vitinha’nın vurduğu top, ceza sahası içinde takım arkadaşı João Neves’in eline çarptı; ancak hakem, oyun kurallarındaki aynı maddeye dayanarak penaltı kararı vermedi.