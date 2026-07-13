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Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Yarısı Arapça olarak Allah’a adanmış… Idrissa Gaye, Babi Thiao’ya dokunaklı bir mesajla veda ediyor

Belçika - Senegal
Belçika
Senegal
Dünya Kupası
I. Gueye
P. Thiaw
Belçika
Senegal
ABD

Görevden alınma, Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından gerçekleşti

Babi Thiaw'ın görevden alınmasının resmi olarak duyurulmasından birkaç saat sonra, Idrissa Gaye bu ani karar hakkında sessizliğini bozdu.

Senegal Futbol Federasyonu, Pazar sabahı, şu anda ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenen 2026 Dünya Kupası'nda takımın 32'li turda elenmesi üzerine, Senegal milli takımının teknik direktörü Babé Thiaw'ın görevden alındığını duyurdu.

Everton’un orta saha oyuncusu, Instagram hesabı üzerinden milli takımdaki eski teknik direktörüne dokunaklı bir mesaj gönderdi.

Deneyimli Senegalli oyuncu Arapça olarak şöyle yazdı: “Güç ve kudret ancak Allah’tandır.”

Ardından mesajına Fransızca olarak şöyle devam etti: “Gücü ve kudreti ancak Allah’tandır… Sana kalbimin derinliklerinden teşekkür ederim, Baba Thiaw.”

Bu destek, Senegalli futbolunu sarsan bir krizin ortasında geldi. 2026 Dünya Kupası'nda Senegalli milli takımın Belçika'ya yenilerek son 32 turunda elenmesinin ardından, kulislerde geniş çaplı tartışmaların yaşanması üzerine Senegalli Futbol Federasyonu, Babi Thiaw ve teknik ekibinin tamamını görevden alma işlemlerini başlatmaya karar verdi.

Bu karar, “Teranga Aslanları” milli takımının tarihinde yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor.

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