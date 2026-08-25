Etiyopya Futbol Federasyonu, gelecek edisyona ev sahibi olacak ülkenin henüz belirlenmemiş olması ve Afrika Futbol Konfederasyonu'na turnuvaya ev sahipliği için resmi bir teklif ulaşmaması nedeniyle, ülkesinin 2028 Afrika Uluslar Kupası'na ev sahipliği için aday olduğunu açıkladı.

Kenya, Uganda ve Tanzanya turnuvanın 2027 yılındaki gelecek edisyonuna ev sahipliği yapmaya hazırlanırken, 2028 edisyonunu düzenleyecek ülkenin ya da ülkelerin kimliği hâlâ netlik kazanmadı.

Etiyopya'nın teklifi, ülkenin daha önce 1962 ve 1976 yıllarında Afrika Uluslar Kupası'nı düzenlemesinin ardından, Afrika futbolunun en büyük turnuvalarına ev sahipliği sahnesine yeniden dönüşünü temsil ediyor.

Etiyopya turnuvayla dikkat çekici bir tarihe sahip; milli takımı kendi topraklarında düzenlenen 1962 edisyonunda şampiyonluğa ulaşmış, 1957 yılındaki ilk edisyonda ise ikincilik elde etmişti.

Ancak Etiyopya futbolunun kıta arenasındaki varlığı son on yıllarda geriledi; Etiyopya milli takımı bu yüzyıl içinde Afrika Uluslar Kupası'na yalnızca 2013 ve 2021 edisyonlarında katıldı.