İspanyol ekibi Valencia, orta saha yıldızı Javi Guerra'yı Barcelona'ya kaptırma tehlikesiyle karşı karşıya. Kulüp ağustos ayına yalnızca 3 transferle ve birçok boş mevkiyle girerken, bu durum teknik direktör Corberán'ı yeni sezon öncesinde büyük bir sınavla baş başa bırakıyor.

Katalan gazetesi "Sport", Barcelona'nın İspanyol milli oyuncuyu bir süredir takip ettiğini ortaya koydu. Bu ilgi, son günlerde İngiltere'deki St. George's Park tesisinde açıkça kendini gösterdi; iki takım burada birlikte antrenman yaparken, Javi Guerra'nın İspanya Milli Takımı formasıyla birlikte oynadığı bazı Barcelonalı takım arkadaşlarını selamladığı görüldü.

Barça'dan yakın bir teklif

Kaynaklar, Barcelona'nın önümüzdeki günlerde orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için resmi bir teklif hazırlayabileceğine, özellikle de Arjantinli forvet Julián Álvarez ile anlaşma seçeneğini kesin olarak devre dışı bırakması halinde alternatiflerini yeniden değerlendirdikten sonra bunun gündeme gelebileceğine işaret etti.

Julián Álvarez ve Javi Guerra farklı mevkilerde oynasalar da, forvetin beklenenden daha düşük bir bonservis karşılığında Barcelona'ya katılması, Katalan kulübüne Valencia yıldızıyla anlaşmayı denemesine imkân verecek bir miktar mali likidite sağlayabilir.

Serbest bırakma bedeli yarın yükseliyor

Valencia cephesinde ise yetkililer, Barcelona'nın ilgisinden haberdar olmalarına rağmen rahat görünüyor; zira oyuncunun sözleşmesindeki serbest bırakma bedelinin yarın, 1 Ağustos Cumartesi gününden itibaren 40 milyon eurodan 60 milyon euroya yükselecek olmasına güveniyorlar. Bu, mevcut mali durum göz önüne alındığında Barcelona'nın ya da başka herhangi bir kulübün ulaşmasının pek olası görünmediği bir meblağ.

Ancak kulübe resmi bir teklif ulaşması halinde durum tamamen değişebilir; çünkü konu para olduğunda Singapurlu kulüp sahibi Peter Lim'in vereceği kararı önceden kestirmek mümkün değil. Bu arada hem Valencia hem de oyuncu, kendisinin bu sezon Mestalla stadında kalacağını teyit ediyor. Bu, oyuncunun takımdaki son sezonu olacak.

Valencia zamana karşı yarışıyor

Valencia, ağustos ayına zor bir durumda giriyor; zira Guedes'in dönüşünün yanı sıra yalnızca 3 transfer gerçekleştirdi ve sağ bek, yedek kaleci ve kanat dahil olmak üzere birçok mevki hâlâ boş durumda. Bu durum teknik direktör Corberán'ın omuzlarına büyük bir yük bindiriyor.

Önümüzdeki günler, Javi Guerra'nın kaderini belirlemede belirleyici olacak; ister son sezonu için Valencia'da kalsın, ister İspanya Ligi'ndeki yaz transfer haritasını yeniden çizebilecek bir transferle Barcelona'ya geçsin.