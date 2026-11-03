Yarım saati bile dolduramadı: İnzaghi'nin sürpriz kararının teknik açıklaması

Teknik direktör Simone Inzaghi'nin, Hilal'in Shabab Al Ahli karşısındaki ilk on birinde yaptığı erken değişiklik, genç Sabri Dahl'ı bu denli zorlu bir maçta ilk on birde sahaya sürme kararını tartışmaya açtı; zira oyuncu, maçın başlamasından sadece 28 dakika sonra oyundan alındı.

Inzaghi, 28. dakikada Dahl yerine sağ bek Mohammed Mahzari'yi oyuna sürme kararı almıştı; üstelik genç oyuncu herhangi bir sakatlık emaresi göstermemişti. Böylece Dahl'ın Hilal forması altındaki ilk ilk on bir maçı son derece kısa sürdü.

Medya mensubu ve spor yorumcusu Halid el-Kahtani, kararla ilgili yorumda bulunarak, kendi bakış açısına göre gerek kanat gerekse sağ bek mevkisinde daha hazır başka seçeneklerin bulunmasına karşın, bu maçta özellikle Dahl'ın tercih edilmesinin şaşırtıcı olduğunu değerlendirdi.

Kahtani, X platformundaki hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, kanat mevkisinde Sultan Mandash'ın en iyi seçenek olduğunu, sağ bek mevkisinde ise Mahzari'nin Dahl'dan üstün olduğunu yazdı. Inzaghi'nin oyuncuyu erken değiştirme kararını, ilk dakikalardaki performansında "sorunların bariz olması" nedeniyle almış olabileceğine işaret etti.

Kahtani ayrıca, Hilal'in maça erken gol bulma arayışıyla oyun temposunu yükselterek başladığını; bunun amacının, bu tür maçlarda başarılı olan Shabab Al Ahli karşısında bedensel bir mücadeleye girmekten kaçınmak olduğunu belirtti. Onun değerlendirmesine göre bu durum fiilen gerçekleşti ve Dahl'ın değişikliği de bu verilere göre geldi.

Hilal, "18 yaşındaki" Sabri Dahl'ı geçtiğimiz temmuz ayında Feyha kulübünden kadrosuna katmış, oyuncu 5 sezonluk bir sözleşmeye imza atmıştı.

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