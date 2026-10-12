Genç oyuncu Marc Bernal, Barcelona ile sözleşmesini 2031 yılına kadar uzatma konusunda anlaşmaya vardı.

Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre Barcelona, Bernal'in sözleşmesine 500 milyon euroluk bir serbest kalma bedeli koyacak.

Katalan kulübü ve oyuncu, bu hafta içinde gerçekleşebilecek imza töreni için uygun tarihi belirlemek üzere çalışıyor.

İmza töreninin, kulüp başkanı Joan Laporta'nın ofisinde; sportif işlerden sorumlu başkan yardımcısı Rafa Yuste'nin, sportif direktör Deco ve koordinatör Bojan Krkic'in başını çektiği sportif yönetim üyelerinin katılımıyla yapılması planlanıyor.

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Sözleşme uzatımına ilişkin görüşmeler, iki tarafın da iyi hazırlığı ve anlaşmaya varma konusundaki net isteği sayesinde hızlı geçti.

A takımdaki ilk maçından yalnızca birkaç ay sonra ve Eylül 2025'te dizinde ciddi bir sakatlık yaşamasının ardından Barcelona, oyuncunun sözleşmesini zaten revize ederek 2029 yılına kadar uzatmıştı.

Marc Bernal, geçen sezon toplam 1313 dakika sahada kalarak 33 resmi maç oynadı. Bu sezon ise dokuz maçın tamamında forma giydi ve bu karşılaşmalarda 338 dakika sahada kaldı.

Oyuncu, futbol gelişiminde kendisi için önemli bir öğretmen olan ve ilerlemesini sürdürmesine, tecrübe kazanmasına yardımcı olan Rodri'nin varlığından faydalanıyor.