Thomas Tuchel, İngiltere ile sözleşmesini bu yıl uzatırken sözleşmeye çıkış maddesi koydurmadığını açıklayarak EURO 2028 öncesinde görevinden ayrılmayacağını netleştirdi. Chelsea'nin eski teknik direktörü, kulüp futbolunun günlük temposunu özlediğini kabul etti ancak milli takımla “yarım kalmış işleri” olduğunu vurguladı. Tuchel, turnuvadan sonra da görevine devam etme ihtimaline kapıyı açık bıraktı.

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Tuchel'in İngiltere ile yaptığı sözleşmede serbest kalma maddesi yok

Mauricio Pochettino'nun Manchester United'da Michael Carrick'in yerini almak üzere ABD teknik direktörlüğünden ayrılması bekleniyor. Ancak İngiltere, Tuchel konusunda aynı sorunla karşılaşmayacak. The Guardian'a göre United, Pochettino'yu sözleşmesinden çıkarmak için yaklaşık 7 milyon sterlin ödeyebilir. İngiltere Futbol Federasyonu ise teknik direktörünü bırakmak zorunda kalma endişesi taşımıyor.

Perşembe günü Hırvatistan ile oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde konuşan Tuchel, "Ayrılmaya niyetim yok. Sözleşmeyi imzaladım. Avrupa Şampiyonası'na kadar kalmak istiyorum. Avrupa Şampiyonası'nda görev yapmak istiyorum. Yarım kalan bir işimiz var" dedi.

Tuchel, kulüp futbolunu özlediğini itiraf etti

2021'de Chelsea ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Tuchel, bir gün yeniden kulüp çalıştırma ihtimalini dışlamadı. Bir sezondaki "50 maçı" ve "her şey hazırken düdük çalmadan önceki o iki dakikayı" özlediğini söyleyen Tuchel, "En güzel iki dakika gibi" dedi.

Ancak günlük çalışma temposunu sevse de dört günde bir maç oynamanın olumsuz yanları olduğunu ekledi. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra da İngiltere'nin başında kalma ihtimali sorulduğunda ise "Her şeye açığım" yanıtını verdi.

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Federasyon yöneticileri Dünya Kupası sırasında Tuchel'e destek verdi

İngiltere'nin Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e yenilmesinin ardından Tuchel'in görevden alınmasını isteyenlerin olduğu döneme kıyasla hava düzeldi. Sözleşmesinde, İngiltere Futbol Federasyonu'nun kendisini görevden almasına imkân tanıyan performansa bağlı bir madde vardı. Ancak federasyonun icra kurulu başkanı Mark Bullingham ve futboldan sorumlu yöneticisi Dan Ashworth ona destek verdi. Tuchel, "Bu kararı Dünya Kupası'nın çok erken bir aşamasında verdiler. Bunu çok net ortaya koydular. Bu, güvenden kaynaklanıyor ve bir teknik direktör olarak aradığınız şey de bu" dedi.

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"Oyuncularımı seviyorum. Ekibimi seviyorum ve bana güvenen yöneticilerim var. Bunun değerini çok iyi biliyorum. Oyuncularımı, takımımı ve yılda içinde yer alamadığım o 50 maçı özlüyorum. Ama UEFA Uluslar Ligi'ni kazanmayı ve Avrupa Şampiyonası'nı kazanmaya çalışmayı çok istiyorum."

Tuchel ve İngiltere'yi şimdi ne bekliyor?

İngiltere'nin mart ayındaki çeyrek finallere ulaşması için A3 Grubu'nda kalan iki maçından bir puan alması gerekiyor. Pazar günü İspanya'ya konuk olmadan önce perşembe günü Wembley'de Hırvatistan'ı ağırlayacak. Harry Kane, Hırvatistan maçında İngiltere erkek millî takımında en fazla maça çıkma rekorunu kıracak.

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Jude Bellingham bir kart daha görmesi hâlinde cezalı duruma düşecek. Marc Guehi'nin kadrodan çekilmesinin ardından Tuchel'in yeni bir stoper ikilisi oluşturması da gerekiyor. Ezri Konsa ise Hırvatistan maçında forma giyemeyecek.