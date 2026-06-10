"Yarım gol yeter"... Brezilya Cumhurbaşkanı, Fas maçının sonucunu tahmin ediyor

Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Inácio Lula da Silva, 2026 Dünya Kupası'nın ilk turunda önümüzdeki Cumartesi akşamı Fas milli takımı karşısında galip geleceğine olan güvenini dile getirdi.

Resmi bir toplantıya katıldıktan sonra basın mensuplarına konuşan da Silva, "Açıkçası, Brezilya'nın kazanacağını düşünüyorum... 1982 ve 1986 yıllarında tahminlerimde yanılmıştım, ancak milli takımımızın kazanmasını istiyorum" dedi.

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Da Silva sözlerine şöyle devam etti: "Brezilya'nın (1-0) kazanacağını düşünüyorum, hatta yarım gol farkla kazansa bile benim için iyi olur."

Seleção ile Fas arasındaki maç, Brezilya saatiyle 19:00'da (Pazar günü Fas saatiyle 00:00) ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda oynanacak. Maç, İskoçya ve Haiti'nin de yer aldığı 3. Grup'ta oynanacak.

Atlas Kaplanları son hazırlık maçında Norveç ile 1-1 berabere kalırken, Brezilya Mısır'ı 2-1 mağlup etti.

Samba dansçıları, tarihlerinde altıncı kez Dünya Kupası'nı kazanmayı hayal ederken, Fas milli takımı ise geçen turnuvada elde ettiği dördüncü sırayı aşmayı hedefliyor.