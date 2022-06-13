Yarı otomatik VAR ofsayt teknolojisi, 2022 Katar Dünya Kupası ile devreye girecek

Teknoloji, son birkaç yılda FIFA turnuvalarında kapsamlı bir şekilde test edildi.

Futbolun kural koyucusu Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), Yapay Zeka ile çalışan yarı otomatik VAR ofsayt teknolojisinin bu yıl Katar'daki Dünya Kupası için uygulanma yolunda olduğunu söyledi.

Ofsayt kararı vermek için geçen süre, bazı durumlarda dört dakikaya kadar, VAR için önemli bir sorun olmuştur. FIFA'nın geliştirdiği yarı otomatik teknolojinin VAR'a daha hızlı ve daha doğru bilgi sunarak bunu 3-4 saniyeye indirmesi bekleniyor.

Son birkaç yılda FIFA turnuvalarında kapsamlı bir şekilde test edildi ve Şubat ayındaki Kulüpler Dünya Kupası'nda ilk kez maçlarda "canlı" olarak kullanıldı. FIFA tarafından büyük bir başarı olarak kabul edildi.

IFAB, FIFA'nın Kasım ayında başlayacak olan Dünya Kupası için nihai kararı vermeden önce, denemelerin analiziyle birlikte daha fazla çalışmanın yapılacağını söyledi.

Ne söylendi?

FIFA başkanı Gianni Infantino Pazartesi günü düzenlediği basın toplantısında, "Çok iyi ve çok umut verici görünüyor" dedi. "Uzmanlarımız, Dünya Kupası için kullanılıp kullanılmayacağına karar vermeden önce [denemeleri] inceliyorlar."

FIFA hakem başkanı Pierluigi Collina şunları ekledi: "Kişisel görüşüm, bununla devam edebileceğimize çok güveniyorum. Doğruluk, daha hızlı kararlar ve daha fazla kabul gören kararlar elde etmek istiyoruz.

"Gol çizgisi teknolojisi ile aynı şeyi kullanıyor ve bunun futbol camiası tarafından çok iyi kabul edildiğini gördük, kimse bu konuda yorum yapmıyor. Kabul anlamında aynı tepkinin yarı yarıya verilebileceğinden eminiz.

Denemeler ayrıca, tüm maçlarda ofsayt durumlarında hücum eden oyunculara ek avantaj sağlama yollarına devam edecek.

Collina, "Çok marjinal bir ofsaytın modern futbolda cezalandırılacak kadar uygun olmadığını düşünüyoruz."

"Yani bu deneyi yürütüyoruz. Maalesef bu denemelere izin verilen turnuvalar, pandemi nedeniyle neredeyse iki yıl süreyle askıya alındı ​​veya iptal edildi.

"Hollanda'da, İtalya'da ve İsveç'te [gençlik futbolunda] devam eden testlerimiz var ve bu denemelerden elde ettiğimiz kanıt ve rakamlara sahip olduğumuzda kesin sonuçlara varacağız."

Yarı otomatik VAR ofsayt teknolojisi aynı zamanda bir ofsayt kararının çok gelişmiş grafiksel görselleştirmesini sağlayacak ve tekrarlar, yayıncılar ve stadyum ekranlarında 25 saniye içinde mevcut olacak.

IFAB ayrıca, top genellikle 90 dakikanın sadece 54 dakikasında oyunda kaldığı için, zaman kaybını sınırlamak adına denemeler yapacağını da doğruladı.

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