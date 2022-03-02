Yargıtay, Galatasaray Adası ile ilgili kararı verdi: Tahliye onandı

Sarı-kırmızılı kulüp, Galatasaray Adası işletmecisinin tahliyesinin onandığını açıkladı.

Galatasaray Adası'nda imara aykırı yapılaşma nedeniyle 2017 ve 2018'deki çalışmalarla ada üzerinde bulunan ve yıllar önce yapılan yerlerin bir bölümü yıkılmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüp uzun bir süredir adadaki işletmecinin tahliyesini istediği davayı bekliyordu ve karar çıktı.

Ne söylendi?

Galatasaray Kulübü'nden "ADA"LET YERİNİ BULDU başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Galatasaray Adası işletmecisinin tahliyesi hususunda İstanbul 22. İcra Hukuk Mahkemesinin lehimize vermiş olduğu tahliye kararı Yargıtay’ın 1 Mart 2022 tarihli kararı ile onanmıştır.

Camiamıza hayırlı olmasını dileriz. Hukukun üstünlüğünü tescilleyen, haklının er ya da geç mutlaka üstün geleceğini bir kez daha kanıtlayan bu karar, Galatasaray camiasının zaferidir. Hukuki sürecin her aşamasında emek veren tüm paydaşlarımıza teşekkürü borç biliyoruz."

Ne olmuştu?

Sarı-kırmızılı kulüp, merhum başkan Özhan Canaydın döneminde 2006 yılında Galatasaray Adası'nı işletmeci Mehmet Koçarslan'a kiralamış, daha sonra yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle de tahliye davası açmıştı.

Bu süreçte, adada mevzuata aykırı yapılaşma gerekçesiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından 28 Mayıs 2017 tarihinde belli bölümlerin yıkımı gerçekleştirildi.

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