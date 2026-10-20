Yargı yolu tehdidiyle: Real Madrid, başarısız Süper Lig'in faturasını 6 İngiliz kulübünden talep ediyor

4 yıllık sessizliğin ardından Real Madrid eski defterleri açıp hesaplaşmaya karar verdi. Avrupa Süper Ligi hayalini savunan tek kulüp olarak geriye kalan kraliyet ekibi, projeden daha ilk günlerinde kaçan Premier Lig'in 6 kulübünden, 80 milyon euro olarak hesaplanan başarısızlık faturasındaki paylarını ödemelerini talep ediyor.

Büyük kaçışın faturası

İngiliz "The Athletic" gazetesi, Real Madrid'in; Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United ve Tottenham Hotspur kulüplerinin, Nisan 2021'deki hızlı çekilmelerine rağmen Avrupa Süper Ligi'nin kurulmasına ilişkin ilk masraflardan hâlâ hukuki olarak sorumlu olduklarını düşündüğünü ortaya koydu.

Gazeteye göre bu masraflar toplamda 80 milyon euroya ulaşabilir ve söz konusu masraflar, projenin tanıtım ve hukuki hazırlık giderleri olup bunları şimdiye kadar yalnızca Real Madrid, Barcelona ve Juventus paylaştı.

Çıkış yapabilirsiniz ama ayrılamazsınız

Süper Lig'in 12 kurucu kulübünden 9'u, açıklamadan yalnızca birkaç gün sonra çekildi. Bunlar, altı İngiliz kulübünün yanı sıra Atletico Madrid, Milan ve Inter'di. 2023'te Juventus çekildi, ardından geçen şubat ayında resmi olarak Barcelona onu takip etti ve Real Madrid tek başına kaldı.

Ancak Madrid, belirleyici bir hukuki noktaya dayanıyor: Tüm kulüpler, merkezi İspanya'da bulunan bir holding şirketi olan "Avrupa Süper Ligi" şirketinin hissedarlar sözleşmesini imzaladı ve bu sözleşme, projeye ortaklaşa "sahip olma ve yönetme" yükümlülüğünü içeriyordu.

Florentino Perez, Nisan 2021'deki toplu çekilmenin ilk gününden itibaren uyarıda bulunmuş ve meşhur sözünü söylemişti: "Burada bağlayıcı sözleşmenin ne olduğunu açıklamakla vakit kaybetmeyeceğim, ama gerçek şu ki kulüpler çekilemez."

Madrid'in avukatları, "sahip olma ve yönetme" ifadesinin, masrafları ödemeye yönelik mali bir yükümlülüğü zımnen içerdiğini savunurken, İngiliz kulüpleri yükümlülüklerinin açık özürleriyle sona erdiğini ve sızdırılan sözleşmelerde paraya dair herhangi bir açık ifade bulunmadığını düşünüyor.

Real Madrid neden şimdi harekete geçti?

Real Madrid'in talebi son derece dikkat çekici bir zamanlamada geliyor. Zira kulüp, Süper Lig'in tanıtımını yapan A22 şirketinin eski icra kurulu başkanı Bernd Reichart'ı, şirketteki görevini tamamlar tamamlamaz kulübün ticari operasyonlarının yeni başkanı olarak atamaya hazırlanıyor.

Bu talep, ayrıca Real Madrid'in nihayet Avrupa Futbol Federasyonları Birliği "UEFA" ile ateşkes ilan etmesinin ve Süper Lig planları ile 4 kademede 96 kulübü kapsayan yeni projesi "Unify Ligi"nin dondurulmasının ardından geliyor.

The Athletic gazetesinin analizine göre, Süper Lig'in hukuki durumu 5 yıl boyunca teoride kaldı, ancak artık ortada ödenmesi gereken gerçek bir fatura var ve Real Madrid bunun 12 kulüp arasında eşit şekilde bölüştürülmesi gerektiğini düşünüyor.

Real Madrid taleplerinde ısrar ederse, tek yol yargıya başvurmak olacak. Bu da Avrupa'nın en büyük kulüpleri arasında uzun bir hukuki mücadele anlamına geliyor ki bundan tek kazançlı çıkacak olanlar spor hukukçularından başkası olmayacak.



