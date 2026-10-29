"Yardıma ihtiyacım var": Yamal'ın babasından Barcelona'da endişe yaratan gizemli mesaj

Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın babası Munir Nasraoui, Barça taraftarlarına ve yöneticilerine hitaben gizemli bir mesaj paylaşmasının ardından bir endişe dalgasına yol açtı.

Munir, "Instagram" hesabı üzerinden şunları söyledi: "Merhaba, Barcelona ailesinin tüm fertlerine günaydın, bir birey ve bir insan olarak yardıma ihtiyacım var."

Bu, 39 yaşındaki Munir Nasraoui'nin paylaştığı mesajdı; mesajla birlikte kendisinin Barcelona kulübü başkanı Joan Laporta ile çekilmiş siyah-beyaz bir fotoğrafını da paylaştı.

"Marca" gazetesine göre bu mesaj, Barcelona'da bir endişe dalgasına yol açtı; hatta Lamine Yamal'ın babasıyla ilgili olarak Barselona-El Prat Havalimanı'nda, Ballon d'Or töreninden dönüşü sırasında yaşandığı iddia edilen bir olayla ilişkilendirildi.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 ALA

Raporlar, Nasraoui'nin Ballon d'Or törenine katılmadan önce bir kafede bir garsona sert sözler sarf ettikten sonra yüzüne tükürdüğünü, ardından orada bulunanlardan biriyle arbede yaşadığını öne sürdü.

Şu an itibarıyla ne Munir Nasraoui ne de Lamine Yamal'ın çevresindekilerden herhangi biri, bu gizemli ve endişe verici mesajın anlamını açıklamadı.

Saatler sonra Munir Nasraoui, tren kazasının ardından Instagram hesabında bir taziye mesajı paylaşarak şunları söyledi: "Tren kazası kurbanlarının tüm ailelerine her türlü destek ve dayanışmayı sunuyorum."

Ardından rap şarkıcısı La Fouine ile çekilmiş bir fotoğraf paylaştı ve şu yorumu yaptı: "Kardeşim, benim evim senin evin."







