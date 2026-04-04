Yardım etmeye hazır... Şavali, Dünya Kupası öncesinde Mısırlı yıldızı uyarıyor

Tunuslu spor yorumcusu ve Mısır milli takımının eski oyuncularından Issam El-Shawali, Manchester City'nin yıldızı Belçikalı Jeremy Doku'nun hızına dikkat çekti.

Duko, bugün Cumartesi günü oynanan İngiltere Kupası çeyrek finalinde Manchester City'nin Liverpool'u 4-0 mağlup ettiği maçta dikkatleri üzerine çekti.

Liverpool oyuncusu Ryan Gravenberch, 24. dakikada Doku'nun hızını durdurmak için sert bir müdahale yaptıktan sonra sarı kart gördü.

Şavali, "Duko müthiş bir güç ve hıza sahip. Mısırlı oyuncu Mohamed Hani'nin Dünya Kupası öncesinde acilen harekete geçmesi gerekiyor" yorumunda bulundu.

Mısır milli takımı, 2026 Dünya Kupası'nda Belçika, İran ve Yeni Zelanda ile aynı grupta yer alıyor.

Şavali, "Mohamed Hani, kampın erken aşamalarına katılmalı ve Doku'yu kontrol altına almanın bir yolunu bulmalı" diye ekledi.

Şavali şakayla karışık bir şekilde, "Teknik direktör Hossam Hassan'ın sağ kanadı kapatması gerekiyor ve ben de bu konuda yardımcı olmaya hazırım" dedi.

