Yardım çağrısının ardından: Mahkeme, Icardi'nin kızına yaklaşmasını yasakladı

Arjantinli Mauro Icardi, Arjantin'in Tigre kentindeki bir mahkemenin, 11 yaşındaki kızı Francesca'ya yaklaşmasını veya onunla 45 gün boyunca iletişim kurmasını yasaklayan bir karar almasının ardından yeni bir hukuki krizle karşı karşıya.

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Bu gelişme, İngiliz "The Sun" gazetesine göre, eski eşi Wanda Nara'nın kızlarına saldırdığı iddiasıyla kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından yaşandı.

Olayın ayrıntıları 6 Kasım Cuma gününe dayanıyor. Nara, "MasterChef" programının Arjantin versiyonunun çekimlerine katıldığı sırada, kızından bir bilgisayar üzerinden yardım isteyen bir mesaj aldı. Arjantin basınının aktardığına göre kızı şöyle diyordu: "Babam beni dövdü, korkuyorum."

Nara, Nordelta bölgesindeki Icardi'nin evine gitti ve bir çocuğa yönelik olası bir şiddet olayına ilişkin ihbar alan polis olaya müdahale etti.

Raporlara göre, Nara'nın gelişiyle birlikte iki taraf arasında bir tartışma çıktı. Icardi ise polis memurlarıyla konuşmayı ve kızının mesajı göndermek için kullandığı bilgisayarı kendilerine teslim etmeyi reddetti.

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Alman "Bild" gazetesine göre, suç duyurusunda Icardi'nin evinin içinde kızına saldırdığına dair iddialar yer alıyor. Arjantin raporları ise davanın olası hafif yaralanma vakası olarak soruşturulduğunu belirtiyor.

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Tigre İkinci Teminat Mahkemesi hakimi Orlando Abel Díaz, eski Inter Milan forvetinin kızına 100 metreden fazla yaklaşmasını engelleyen bir tedbir kararı verdi. Karar ayrıca, kızının evine veya bulunduğu herhangi bir yere 300 metreden fazla yaklaşmasını da yasaklıyor.

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Bunun yanı sıra, resmi olarak kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 45 gün boyunca, yüz yüze, telefon, sosyal medya siteleri veya mesaj yoluyla ya da aracı taraflar üzerinden olsun, herhangi bir şekilde kızıyla iletişim kurması da yasaklandı.

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Icardi kızına saldırdığını reddediyor

Buna karşılık Icardi, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti ve hukuk ekibi şu ifadeleri kullandığı bir açıklama yayımladı: "Mauro Icardi kızını asla dövmedi."

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Avukatları, çocuğun herhangi bir yaralanmaya maruz kalmadığını belirtti ve oyuncunun tutuklanmasına ilişkin bir emir çıkarılmadığının altını çizdi.

Sonraki bir gelişmede Icardi, tutukluluktan muafiyet elde etti; ancak bu durum, kızına yaklaşmasının veya onunla iletişim kurmasının yasaklanması kararını ortadan kaldırmadı.

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Arjantin polisi ayrıca, soruşturmaya ilişkin delil toplama kapsamında 8 Kasım Pazar günü mahkeme kararıyla Nordelta'daki evinde bir arama operasyonu gerçekleştirdi.

Dava hâlâ görülmeye devam ediyor ve suçlamaların doğruluğunu kanıtlayan ya da oyuncuyu mahkûm eden bir karar henüz verilmedi.

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Çalkantılı bir evliliğin sonu

Icardi ve Wanda Nara, ayrılıklarını duyurmalarından bu yana, aile yaşamları ve iki kızlarının bakımına ilişkin tekrarlayan anlaşmazlıklar arasında bir dizi aleni tartışmaya girmiş, ardından 2024 yılında evliliklerini sona erdirme işlemlerini başlatmıştı.

Arjantinli forvet daha sonra, son dönemde kendisiyle birçok kez bir arada görülen Arjantinli oyuncu ve şarkıcı China Suárez ile anılmaya başlandı.

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Sportif açıdan ise 33 yaşındaki Icardi, sözleşmesinin sona ermesinin ardından 2026 yazında Türk kulübü Galatasaray ile ilişkisini bitirmiş ve 2022 yılından bu yana süren, kulüple birkaç yerel kupa kazandığı bir deneyimin ardından serbest oyuncu konumuna gelmişti.

Icardi daha önce Inter Milan, Paris Saint-Germain ve Sampdoria formaları giymiş, ayrıca profesyonel kariyerine İtalya'da başlamadan önce altyapı dönemlerinde Barcelona'nın saflarında da bir deneyim yaşamıştı.