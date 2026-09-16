Yaratıcı dehası: Flick, Barcelona'nın ölümcül hücum cephanesini nasıl sıfırdan yeniden şekillendirdi?

Barcelona geçtiğimiz yaz transfer döneminde hücum hattında gerçek bir taktik kâbusla karşı karşıyaydı ve bu dönemden gerçek bir çözüm bulamadan çıktı.

Geçen sezon teknik direktör Hansi Flick, santrfor mevkiinde ağırlıklı olarak tecrübeli Robert Lewandowski veya İspanyol Ferran Torres'e güveniyordu; bu ikili, Blaugrana için birçok değerli puanı garantileyen vurucu gücü oluşturmuştu.

İkili son yaz "Camp Nou" surlarından ayrılınca teknik yönetim, gerçek santrfor mevkiinde ölümcül bir boşlukla karşı karşıya kaldı ve yeni sezon başlamadan takımın tüm hücum sistemini tehdit eden şiddetli bir kriz patlak verdi.

Çıkmaza giren görüşmeler: mevcut seçenekler bir bir eliniyor

Barcelona yönetimi, Torres ve Lewandowski'nin ayrılığını telafi etmek için üst düzey bir forvet transferi amacıyla piyasada hızlı hareket etmeye çalıştı.

İlk hedef Arjantinli yıldız Julian Alvarez'di; Katalan kulübü, transferi bitirmek için Atletico Madrid yönetimiyle yoğun görüşmelere girdi, ancak Atletico oyuncuya kesin bir tutumla sahip çıktı ve sunulan tüm teklifleri kesin bir dille reddetti.

Alvarez transferinin başarısızlığa uğramasının ardından Barcelona pusulasını İtalya'ya çevirdi ve Inter Milan yıldızı Arjantinli forvet Lautaro Martinez ile anlaşma ihtimalini araştırdı, ancak transfer gerçekleşmedi.

Flick'in arzusu: Adeyemi kumarının boyutları

Büyük transferlerin çıkmaza girmesiyle Hansi Flick, yönetimin masasına sürpriz bir seçenek koydu: Borussia Dortmund'dan Alman Karim Adeyemi'nin transferi.

Geçen sezon parlak bir performans sergilememiş olsa da Flick, olağanüstü hızı, hızlı geçiş yapabilme kabiliyeti ve tüm hücum mevkilerinde oynayabilecek taktik esnekliği sayesinde Adeyemi'yi takımı güçlendirmek için ideal bir seçenek olarak görüyordu.

Transferin bedeli yaklaşık 30 milyon euroya ulaştı; bu, Avrupa piyasasındaki yüksek forvet fiyatlarıyla kıyaslandığında kulübün zorlu mali koşullarına oldukça uygun bir rakamdı.

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Transfer döneminin sonu: kriz devam ediyor

Adeyemi transferine rağmen yaz transfer dönemi sona erdi ve Barcelona, Lewandowski ile Torres'i telafi edebilecek, hatta onları geçebilecek nitelikli bir forvetle anlaşma yapmadan bu sezona girdi.

Barcelona, Arsenal'den Brezilyalı Gabriel Jesus transferini gerçekleştirdi; ancak oyuncunun son sezonlarda yaşadığı ve kariyerini ciddi şekilde etkileyen çok sayıda sakatlıktan etkilenmesine dair büyük endişeler mevcuttu.

Ayrıca Mısırlı Hamza Abdelkerim de A takıma dahil edildi ve hazırlık döneminde büyük ilgi topladı, ancak Flick genç yaşı ve tecrübe eksikliği nedeniyle resmi maçlarda ona ağırlıklı olarak güvenmiyor.

Flick, Abdelkerim'i gelecekte Barça'nın asıl santrforu olacak şekilde hazırlıyor.

Jesus'un katılımı ve Abdelkerim'in yükseltilmesi, Katalan kulübünde herkesi meşgul eden bir krize geçici bir çözüm oluşturuyor.

Taktiğin mühendisliği ve Raphinha'nın patlaması

Bu çıkmaz karşısında Hansi Flick'in dehası, mevcut sezonun ilk döneminde takımın görünümünü tamamen değiştiren sihirli taktik çözümler üretmede kendini gösterdi.

Flick, takıma hızla uyum sağlayan Karim Adeyemi'yi en iyi şekilde değerlendirmek üzerinde çalıştı ve teknik direktör, oyuncunun hızını ve becerisini birçok mevkide, özellikle şu an sol kanatta oynatarak değerlendirdi.

Adeyemi 7 maçta 3 gol atıp 2 gol pası verdi, ancak oyunu çeşitlendirmede güçlü bir katkı sundu ve diğer oyuncular için alanlar açtı; bu da onun bu sezon Barça'daki büyük rolünü ortaya koyuyor.

Adeyemi'nin sol kanat mevkiinde kullanılması, Flick'e Raphinha'yı içeri çekip santrfor rolü oynatma fırsatı verdi.

Raphinha yeni mevkiinde olağanüstü bir yeterlilik kanıtladı; akıllı hareketlerini ve gol içgüdüsünü değerlendirerek LaLiga'nın gol kralı hâline geldi ve Barcelona'yı Avrupa'nın en acımasız hücum cephaneliklerinden birine sahip olmaya taşıdı.

Raphinha, LaLiga'daki 6 maçta 9 gol atarak gol krallığı sıralamasının zirvesine yerleşti; buna Şampiyonlar Ligi'ndeki 2 golü de eklenince 7 maçta 11 gole ve 3 asiste ulaştı.

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Barça için ölümcül bir hücum cephaneliği

Barcelona sezona, taraftarların takımın santrfor yokluğundan etkileneceğine dair endişeleri arasında başladı, ancak yaşananlar tüm beklentileri aştı.

Barcelona, bu sezon LaLiga ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7 maçtan 5'inde 5 veya daha fazla gol atmayı başardı.

Takımın sezon başından bu yana attığı toplam gol sayısı 33'e ulaştı; bu da maç başına yaklaşık 4,7 gol ortalaması anlamına geliyor ve rakiplerini adeta yiyip bitiren Katalan takımının hücumunun ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyor.