Buna göre Nike, Olise'yi reklamlarında bir futbol markasının geleneksel süperstarı gibi sunmak istemiyor. Bunun yerine hücum oyuncusunun pazarlanmasında farklı, "yaratıcı bir yol" izlenmesi planlanıyor.

Bu yaklaşımın merkezinde, Olise'nin saha dışındaki neredeyse utangaç tavrı ("Mr. Nonchalant" lakabı) ile sahadaki baskın ve acımasız oyun tarzı arasındaki güçlü tezat yer alacak. Nike bu tezattan en iyi şekilde yararlanıp onu öne çıkarmak istiyor.

Geçen hafta, hâlâ kişisel bir spor malzemesi sponsoru bulunmayan Olise'nin ABD'nin Oregon eyaletindeki Beaverton merkezli şirketle sözleşme imzalayacağı ortaya çıkmıştı. Anlaşmanın ayrıntıları ve resmî teyidi henüz yok. Ancak anlaşmanın Olise'ye milyonlarla ifade edilen bir gelir sağlaması bekleniyor.

Olise, Nike'da vatandaşı Kylian Mbappe'nin (27, Real Madrid) yerini alacak. Mbappe, sürpriz bir kararla İsviçreli ayakkabı üreticisi On'a geçmişti.

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Olise'nin bugüne kadar bir spor malzemesi sponsorluğu anlaşması yoktu çünkü büyük üreticilerden gelen tüm teklifleri geri çevirmişti. Bunun yerine, istediği ayakkabıyı giyme özgürlüğünü korumakta ısrar etmişti. Tercihi de sık sık 2019'dan beri üretilmeyen Nike Hypervenom Phantom III olmuştu.

Olise, daha sonra gollerini atarken giydiği ayakkabıları şimdiye kadar internetten temin edip dünyanın dört bir yanından getirtiyordu. Ardından ayakkabıların tasarımını çoğu zaman sanatçılar onun için hazırlıyordu.

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Planlanan Nike kampanyası da bu tabloya tam uyuyor: Efsanevi Hypervenom serisinin 2027'de yeniden piyasaya sürülmesi, Phantom serisinin ise üretimden kaldırılması planlanıyor.

Hypervenom'un geri dönüşünün yüzü, eski BVB forveti ve Manchester City oyuncusu Erling Haaland (26) olacak. Olise, Chelsea'nin oyun kurucusu Cole Palmer (24) ve birden fazla kez dünyanın en iyi kadın futbolcusu seçilen Alexia Putellas (32, London City Lionesses) da kampanyanın diğer öne çıkan isimleri olacak.

Michael Olise ne zamandan beri Bayern Münih'te oynuyor?

Olise, 2024 yazında Crystal Palace'tan Bayern Münih'e 53 milyon euro karşılığında transfer olduğundan beri futbolun en iyi ve en heyecan verici oyuncularından biri hâline geldi. Geçen yaz ABD, Kanada ve Meksika'daki Dünya Kupası'nda Fransa millî takımının formasıyla da göz doldurdu.

Olise, Ballon d'Or'u kazanmak için yarışan 30 adaydan biri. Ödül, birkaç gün içinde doğduğu şehir Londra'daki Palladium Theatre'da düzenlenecek törenle sahibini bulacak.