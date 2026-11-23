Tek bir beğeni, Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior ile şu anda Chelsea'yi çalıştıran eski hocası Xabi Alonso arasındaki ilişkiyi yeniden gündeme taşıdı.

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İspanyol Sport gazetesinin haberine göre Vinicius, Instagram'da 433 hesabının Chelsea'nin Stamford Bridge'de Leeds karşısında aldığı 1-4'lük ağır yenilgiyi konu alan paylaşımıyla etkileşime girdi.

Bu hareket, özellikle Real Madrid oyuncusu ile eski hocası arasında geçmişte yaşanan anlaşmazlıklar düşünüldüğünde, gözlerden kaçmadı.

Bu tökezleme, Xabi Alonso için hassas bir döneme denk geldi. Chelsea, Premier Lig'de 11 hafta geride kalırken 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 yenilgiyle topladığı 16 puanla sekizinci sırada bulunuyor.

Chelsea, Premier Lig'de oynadığı son 4 maçın 3'ünü kaybetti. Leeds'in 1999'dan bu yana Stamford Bridge'deki ilk galibiyeti anlamına gelen bu ağır yenilgi, takımının kırılgan bir dönemden geçtiğini kabul eden Alonso üzerindeki baskıyı da artırdı.

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Vinicius'un beğenisi birden fazla şekilde yorumlanabilir, ancak iki ismin geçen sezon Real Madrid'de yaşadığı karmaşık ilişkiyi hatırlamamak zor.

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Xabi Alonso'nun Real Madrid'in teknik direktörlük koltuğuna oturmasından itibaren Brezilyalı oyuncu, alışık olduğu belirleyici rolün bir kısmını kaybetti ve oyundan alınma kararları tekrarlanan bir gerginlik kaynağına dönüştü.

El Clasico her şeyi değiştirdi

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En dikkat çekici olay, 26 Ekim 2025'te Santiago Bernabeu'da Barcelona'yla oynanan El Clasico'da yaşandı. Real Madrid skor tabelasında 2-1 öndeyken Alonso, 72. dakikada Vinicius'u oyundan alıp yerine Rodrygo'yu oyuna sürdü.

Brezilyalı kanat oyuncusu bu karara açıkça sinirlenerek tepki gösterdi ve "Hep ben" diye bağırarak kararı herkesin önünde protesto etti. Ardından doğrudan soyunma odasına giden Vinicius, daha sonra yedek kulübesine geri döndü. Bu görüntü, Real Madrid'in galibiyetinin büyük ölçüde gölgede kalmasına neden oldu.

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Günler sonra Vinicius taraftarlardan, takım arkadaşlarından, kulüpten ve Florentino Perez'den kamuoyu önünde özür diledi, ancak Xabi Alonso'nun adını anmadı.

Teknik direktör o dönem meselenin kapandığını açıklasa da ikili arasındaki anlaşmazlıklar tartışma yaratmayı sürdürdü. İspanyol çalıştırıcının Real Madrid macerası, Ocak 2026'da İspanya Süper Kupası finalinde Barcelona'ya kaybedilmesinin ardından sona erdi.

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Aylar sonra o dönemi hatırlayan Vinicius, "Aramızda onun istediği şekilde bir uyum olmadı" diyerek açık sözlü davrandı. Brezilyalı yıldız, Alvaro Arbeloa ile kurduğu özel ilişkiyi de övdü ve Alonso Real Madrid'den ayrılırken ona herkese açık bir veda mesajı yayımlamadı.

Şimdi Xabi Alonso Chelsea'yi yeniden rayına oturtmaya çalışırken, tek bir beğeni kapandığı düşünülen geçmişe ait bir sayfayı yeniden açmaya yetti.