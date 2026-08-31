İngiltere Futbol Ligi (EFL), Avrupa Şampiyonlar Ligi maçlarıyla çakışması nedeniyle İngiltere Lig Kupası üçüncü tur maçlarının tarihlerini yeniden düzenlemek zorunda kalmasının ardından, Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) karşısındaki hayal kırıklığını dile getirdi.

Krizin kökeninde, Everton ile Wolverhampton arasındaki maçın 9 Eylül'de oynanmasının planlanması, ancak UEFA'nın aynı gece Şampiyonlar Ligi lig aşamasında Liverpool ile Atletico Madrid karşılaşmasının tarihini belirlemesi yatıyor.

Güvenlik ve polis düzenlemeleri, Liverpool ve Everton'ın aynı gün kendi sahalarında maç yapmalarına izin vermiyor.

Lig, Pazartesi günü resmi bir açıklamayla, Everton ile Wolverhampton maçının, Liverpool ile Tottenham'ın Lig Kupası'ndaki karşılaşmasının oynanacağı tarih olan 16 Eylül'e alındığını duyurdu.

Böylece Liverpool ile Tottenham maçı da 24 saat önceki bir güne alındı.

İngiltere Ligi, durumu ele almak için UEFA yetkilileriyle çeşitli seçenekleri görüştüğünü, ancak Avrupa Federasyonu'nun, yurt dışından gelen taraftarların seyahatlerine yönelik etkileri nedeniyle Liverpool ile Atletico maçını yeniden programlamaya hazır olmadığını belirtti.

Ligin açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Son sezonlarda Lig, UEFA kulüp müsabakalarının genişlemesine uyum sağlamak için bir dizi değişiklik yaptı; bu, yerel liglerle yeterince istişare edilmeden alınmış bir karardı."

Açıklamada şu vurgu yapıldı: "Bu durum, UEFA'nın iş birliği yapmak istememesini, özellikle etkilenen beş kulübün taraftarları açısından son derece hayal kırıcı hale getiriyor ve neden olduğumuz rahatsızlıktan dolayı içtenlikle özür diliyoruz."