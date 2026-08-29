Yaptığı tartışma yarattı: Iraola, Nottingham maçının hakemine karşı öfkeden patladı

Liverpool teknik direktörü Andoni Iraola, takımının bugün cumartesi günü Premier Lig'de Nottingham Forest ile oynadığı ve 2-2 sona eren karşılaşmada, üç oyuncu değişikliğini istediği anda yapamamasının ardından öfkesini dile getirdi.

Anfield Stadı'nda ikinci yarıda skor 1-1'i gösterirken Iraola, üç oyuncu değişikliğini aynı anda yapmak istiyordu: Ryan Gravenberch, Kostas Tsimikas ve Rio Ngumoha.

Ancak topun üç kez oyun alanı dışına çıkmasına rağmen, dördüncü hakem Tim Robinson'ın değişiklik tabelasında yaşadığı sorun nedeniyle oyuncular kenarda beklemeye devam etti.

Top üçüncü kez dışarı çıktıktan sonra Liverpool'un hayal kırıklığı daha da arttı; zira oyun değişiklikleri yapmak için durmak yerine, Nottingham Forest hızlı bir taç atışı kullandı ve bu pozisyondan yeniden öne geçmesini sağlayan bir penaltı kazandı.

Forest'ın kanat oyuncusu Nico Williams, Liverpool savunmasının arkasına sarktı; kaleci Alisson, onun kaleye şut çekme girişimi sırasında araya girerek durdurdu. Top oyun alanı dışına yönelmesine rağmen hakem Samuel Barrott düdüğünü çalarak penaltı kararı verdi.

BBC yayınındaki bir programa yaptığı açıklamalarda Iraola şunları söyledi: "Penaltıyla ilgili olarak, temas gerçekleştiğinde pozisyon zaten bitmişti. Üstelik sert bir temas da değildi."

Sözlerine şöyle devam etti: "Ama en çok şikayetçi olduğumuz şey oyuncu değişiklikleriydi. Yaklaşık üç dakika beklemek zorunda kaldık."

Iraola şunları ekledi: "Goldan önceki son iki ya da üç durakta değişiklikleri yapmak istiyorduk. Tek neden bu değildi (golü yememizin), ama her şeyin bir katkısı oluyor."

"TNT Sports" kanalına yaptığı açıklamalarda ise Iraola, oyuncu değişikliklerinin gecikmesinden duyduğu öfkeyi vurgulayarak şöyle konuştu: "Profesyonel bir dördüncü hakem üç dakika süremez. Değişiklikleri iki ya da üç dakika önce kendisine bildirmiştik."

Sözlerine şöyle devam etti: "Bir önceki durakta değişiklikleri yapamadığımız için zaten öfkeliydim; taç atışından önce ise değişiklikleri gerçekleştirebileceğimizi sanıyordum."

Ardından şunları söyledi: "Bilmiyorum, bunu onların açıklaması gerekiyor. Ama çok uzun zaman aldı."

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