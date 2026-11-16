‘Yaptığı her şey için ona teşekkür etmek istiyorum’: Belçika efsanesi Romelu Lukaku millî takımı bırakırken ilk saygı mesajı Mark Van Bommel'den

Belçika Teknik Direktörü Mark van Bommel, efsane golcü Romelu Lukaku'nun sürpriz bir kararla millî takımı bıraktığını açıklamasının ardından ona saygılarını sunan ilk isim oldu. 33 yaşındaki forvet, millî takımda 16 yılı aşkın süren ve sayısız rekorla dolu tarihî kariyerine nokta koydu.

Reklam

Van Bommel'den efsane lidere övgü

Belçika futbol camiası, tarihinin en golcü oyuncusunun ani ayrılığına alışmaya çalışıyor. Lukaku, 33 yaşında millî takım kariyerine resmen son verdi ve kadroda büyük bir boşluk bıraktı. Takımın başına kısa süre önce geçmesine rağmen Van Bommel, tecrübeli oyuncuya duyduğu hayranlığı ve birlikte geçirdikleri kısa sürede soyunma odasında yarattığı etkiyi dile getirmekte gecikmedi.

Van Bommel, habere ilişkin resmî açıklamasında HLN'nin aktardığına göre şunları söyledi: “Romelu'nun kararına saygı duyuyoruz. Onunla nispeten kısa bir süre çalışma fırsatım olsa da kendisine bir insan olarak, kişiliğine ve liderliğine büyük bir takdir duydum. Romelu, yalnızca performansı ve golleriyle değil, takım için ifade ettiği anlamla da Belçika ile tarih yazdı. Millî takım için yaptığı her şey adına ona teşekkür etmek istiyorum.”

Mignolet, 16 yılı aşkın başarı dolu dönemi değerlendirdi

Şu anda Belçika futbol federasyonunda Teknik Menajer olarak görev yapan eski Liverpool kalecisi Simon Mignolet de eski takım arkadaşının vedasına ilişkin duygularını paylaştı. İdari bir göreve geçmeden önce uzun yıllar forvetle aynı sahayı paylaşan Mignolet, Lukaku'nun millî kimliğe katkısının öneminin farkında. Golcünün, kale önünde bitiriciliği yüksek bir oyuncudan çok daha fazlası olduğunu vurguladı.

Mignolet şöyle dedi: “Romelu, 16 yılı aşkın süredir Belçika için çok büyük anlam taşıyor. Sahadaki olağanüstü performansının yanı sıra güçlü kişiliğiyle gerçek bir liderdi ve soyunma odasında önemli bir yere sahipti. Kararına saygı duyuyoruz ve millî takımımıza kattığı her şey için ona son derece minnettarız. Ardında, önümüzdeki yıllarda herhangi birinin ulaşmasının zor olacağı bir profesyonellik standardı bırakıyor.”

Reklam Reklam

Yeni nesil bayrağı devralıyor

Lukaku'nun başarıları kutlanmaya devam ederken Belçika federasyonu şimdiden geleceğe bakıyor. Forvetin ayrılığı takımın hücum seçeneklerinde önemli bir boşluk yaratsa da Mignolet, tecrübeli oyuncunun attığı temelin daha büyük roller üstlenecek genç futbolculara yardımcı olacağına inanıyor. Takımın önemli maçlar oynadığı ve kendi içinde gelişimini sürdürdüğü bir dönemde bu geçiş ayrı bir önem taşıyor.

Mignolet sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün yeni bir nesil, kısmen onun bıraktığı miras sayesinde takımı ileri taşımaya hazır. Artık önümüze bakmalı ve takım olarak gelişmeye devam etme hedefiyle Uluslar Ligi çeyrek finallerine hazırlanmalıyız.”

Sosyal medyada saygı mesajları

Belçika millî takımının resmî sosyal medya hesapları da bu ayrılığın ardından duygusal bir mesaj yayımladı. Mesajda Lukaku'nun 2010'da ilk millî maçına çıkan bir gençten dünya çapında bir yıldıza uzanan yolculuğu vurgulandı: “Bir golcüden çok daha fazlasıydın; Belçikalı futbolseverlerin nesillerine ilham veren, güçlü kişilikli bir liderdin. Belçika millî takımının tarihinde inanılmaz bir sayfa yazdın. Her şey için teşekkürler, Romelu!”