Harry Kane, 2029'da sona erecek yeni Bayern Münih sözleşmesi bitmeden en az bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmak istemediğini söylerse yalan söylemiş olacağını kabul etti. Golcü, Avrupa'nın en büyük kupası için mücadele etme fırsatının sözleşmesini uzatma kararını kolaylaştırdığını vurguladı.

Reklam

Kane'in hedefi Avrupa'nın en büyük kupası

Münih'te üst üste iki Bundesliga şampiyonluğu ve bireysel ödüller kazanmasına rağmen Harry Kane, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmaya odaklanmış durumda. Sözleşmesini 2029'a kadar uzatan golcü, Bayern'de geçireceği kalan yılların nihai hedefini Avrupa'da şampiyonluk olarak görüyor.

33 yaşındaki futbolcu, kulüpteki ilk 161 maçında 156 gol attı. Ancak ona göre Avrupa'daki takım başarısı, elit düzeyde bir mirasın belirleyici unsuru.

Kane, Bayern'in Avrupa'da zirveye çıkabileceğine duyduğu inancın sözleşmesini uzatma kararını kolaylaştırdığını vurguladı.

İngiltere kaptanının hedefi Avrupa kupasını kazanmak

Önümüzdeki üç yıla ilişkin hedeflerinden söz eden Kane, Allianz Arena'ya bir Avrupa şampiyonluğu getirmekte kararlı olduğunu açıkça dile getirdi. Kane, “Bu, kulüpteki herkes için kesinlikle büyük bir hedef. Bunu kazanma yarışında olduğumuzu hissettiğim sürece, bu ihtimal beni heyecanlandırıyor” dedi.

Reklam Reklam

“Almanya'da üstünlük kurmak istiyoruz ama Şampiyonlar Ligi'ni de kazanmak istiyoruz.”

Related Topics

Gelecek maçlar M05 Bundesliga 09:30 FCB

“2029'a kadar buradayım ve o zamana dek en az bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmak istemediğimi söylesem yalan olur. Bu bir baskı yaratıyor ama bundan keyif alıyorum” diye vurguladı.

Golcü, bireysel ilginin geride kalmasını istiyor

Ballon d'Or'u kazanmasının ardından medyanın kendisine yoğun ilgi gösterdiği bir haftayı geride bırakan Kane, yeniden tamamen sahadaki performansına odaklanmak istediğini belirtti. Kane, “Son dönemde hakkımda çok konuşuldu ama yeniden daha az konuşup daha çok oynamayı dört gözle bekliyorum” dedi.

Reklam

“Kulüp olarak bu dönemin tadını çıkarmamız önemliydi; bunlar tarihimizde önemli anlardı. Ama en önemli şey futbol ve sahadaki performansımla kendimi göstermeye çalışıyorum.”

Golcü oyuncu, “Takıma inanmasaydım, en büyük kupaları kazanabileceğimize inanmasaydım başka seçeneklere bakardım” diye ekledi.

Reklam

Bayern, Avrupa'daki belirleyici maçlara hazırlanıyor

Kane'in tam bağlılığı, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında yoluna devam eden Bayern'e hücumda net bir odak noktası sağlıyor.

Teknik direktör Vincent Kompany, yaklaşan Avrupa maçlarında hücum hattına liderlik etmesi için yıldız golcüsüne güvenecek.

Reklam

Bavyera kulübü, önümüzdeki sezonlarda Almanya'daki üstünlüğünü Avrupa'da kupaya dönüştürmeye çalışacak.