PSV Eindhoven'ı 5-1 yenerek liderliğini koruyan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yüzde 100'lük galibiyet serisini sürdüren tek takım. Ancak teknik direktör Jose Mourinho, takımının şampiyonluk adayları arasında gösterilmesini reddetti. Yapay zekâ tahminlerini saçmalık olarak nitelendiren Mourinho, eleme turu play-off'larını oynamamaya odaklanıyor.

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Madrid, Avrupa'daki kusursuz serisini sürdürüyor

Madrid, PSV Eindhoven karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetle Şampiyonlar Ligi puan tablosundaki liderliğini pekiştirdi. Bu farklı galibiyetle lig aşamasındaki ilk beş maçında 15 puana ulaştı.

Galibiyet, Real Madrid'i bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde şimdiye kadar tüm maçlarını kazanan tek takım yaptı. Sonuç, Avrupa mücadelesi belirleyici aşamalara yaklaşırken Mourinho'nun ekibini güçlü bir konuma taşıdı. Mourinho ise farklı skora rağmen beklentileri yükseltmemeye özen gösterdi.

Mourinho, yapay zekâ tahminlerini ve şampiyonluk iddialarını reddetti

Real Madrid zirvede yoluna devam ederken kupanın favorisi olup olmadığı da konuşulmaya başlandı. Ancak Mourinho, dışarıdan gelen yorumlara veya veriye dayalı tahminlere kapılmadı.

“Şampiyonlar Ligi için henüz çok erken. Takımların belirleyici an olan eleme turlarına nasıl gireceğini bilmiyoruz,” diyen Mourinho, Deportivo Alaves maçı öncesindeki basın toplantısında sözlerini şöyle sürdürdü: “Bazıları şampiyonluk adaylarından biri olduğumuzu söylüyor, bir de saçmalık olan yapay zekâ var. Adım adım ilerlemeliyiz.”

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Teknik direktör, finali düşünmek yerine ek eleme play-off turunu oynamayarak takımının yoğun maç takvimini hafifletmeye odaklanıyor.

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“O kadar çok maçımız var ki play-off oynamak istemiyorum,” diye ekledi. “Muhtemelen iki maç oynayacağımız Süper Kupa ve Kral Kupası var. Play-off oynamamak için üç ya da dört puana daha ihtiyacımız var. Bu önemli.”

İnce farklar ve rakiplerin sakatlık sorunları

Mourinho, temkinli yaklaşımının başlıca nedeni olarak Avrupa futbolunun öngörülemezliğini gösterdi. Rakip kulüplerdeki önemli yıldızların sakatlıkları, eleme turları başlamadan durumun ne kadar hızlı değişebileceğini şimdiden gösterdi.

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“Şampiyonlar Ligi her zaman ince farkların belirleyici olduğu bir turnuva,” diye açıkladı Mourinho. “Bayern [Münih], [Harry] Kane'i kaybetti; PSG ise [Khvicha] Kvaratskhelia ve [Desire] Doue'yi kaybetti. Belirleyici maçlarda kart birikimi de önemli bir ayrıntı. Şu anda önümüzde pek çok belirsizlik var.”

Real Madrid'i yoğun bir fikstür bekliyor

Real Madrid'i şimdi farklı kulvarlarda zorlu bir maç takvimi bekliyor. Sıradaki maçında Santiago Bernabeu'da Alaves ile ligde karşılaşacak. Ardından Real Sociedad ve Athletic Club ile oynayacak Madrid, 9 Aralık'ta geçen sezonun finalistlerinden Arsenal ile zorlu bir karşılaşma için yeniden Şampiyonlar Ligi sahnesine çıkacak.