Yapay zeka, Real Madrid ve Bayern Münih maçının galibini tahmin ediyor

Salı akşamı, dünya futbolseverlerin gözleri İspanya'nın başkenti Madrid'deki Santiago Bernabéu Stadyumu'na çevrilecek. Real Madrid, Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinin ilk ayağında Bayern Münih'i ağırlayacak. Bu karşılaşma, kıtanın en köklü ve en çok şampiyonluk kazanan iki kulübünü bir araya getiriyor.

Alman takımı yarı finale yükselme konusunda en büyük favori olarak görülse de, analitik tahminler ve yapay zeka modelleri, Real Madrid'in kendi sahasındaki tarihsel üstünlüğü ve Avrupa kupalarında gösterdiği sağlam performansı sayesinde ilk maçta hafif bir avantaj sahibi olduğunu gösteriyor.

Bernabéu'da Real Madrid'in saha üstünlüğü

İstatistiksel modeller, Real Madrid'in galibiyet olasılığının %45 ile %50 arasında olduğunu gösterirken, Bayern Münih'in galibiyet veya maçın berabere bitme olasılığı da yaklaşık olarak aynı oranda.

Bu tahmin, İspanyol takımının kendi sahasındaki olağanüstü performansına dayanıyor. Takım, Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında oynadığı son on maçın sekizinde galip geldi ve bu dönemde sadece Manchester City ve Arsenal'e yenildi.

Ayrıca okuyun: Tartışma yeniden alevleniyor... Senegal, Afrika şampiyonluğunun kaderini değiştirebilecek yasal bir adım atmaya hazırlanıyor



Bu seride Real Madrid, Juventus, Atlético Madrid, Benfica, Monaco, Marsilya ve Red Bull Salzburg gibi büyük kulüpleri geride bıraktı, bu da büyük maçlarda hücum gücünü ve teknik istikrarını yansıtıyor.

Açık bir maç ve gol beklentisi

Analizler, her iki takımın da dikkat çekici hücum gücü nedeniyle, karşılaşmanın açık ve gollü geçeceğini ve her iki takımın da gol atacağını öngörüyor.

Real Madrid, evinde oynadığı son 16 maçın 15'inde gol atarken, Bayern Münih ise deplasmanda oynadığı son 13 maçın 12'sinde gol atmayı başardı ve bu sezon maç başına ortalama 2 gol attı.

Ayrıca okuyun: Karar verildi: Madrid 3 oyuncuyla yollarını ayırıyor... 4 oyuncunun kalması için "sert şartlar"

Eleme turuna yükselme konusunda en güçlü aday

Real Madrid'in ilk maçtaki üstünlüğüne rağmen, genel beklentiler, teknik direktör Vincent Kompany yönetimindeki teknik istikrarı ve bu sezon turnuvadaki başarılı performansı sayesinde Bayern Münih'i yarı finale yükselme konusunda en güçlü aday olarak gösteriyor.

Analistler, Bayern takımının önümüzdeki ay Budapeşte'de oynanacak finalde Avrupa şampiyonluğu için mücadele edebilecek niteliklere sahip olduğunu düşünüyor.

Geçmiş karşılaşmaların anıları

İki takımın Bernabéu'da oynadığı son karşılaşma, Münih'te 2-2'lik heyecan verici bir beraberliğin ardından Real Madrid'in 2-1 galibiyetiyle sonuçlanmış ve İspanyol ekibi o zaman finala yükselmeyi garantilemişti.

Bu kez ise yarı final mücadelesinin kaderi Allianz Arena'da belirlenecek, bu da Madrid'deki ilk maçın her iki takımın da şampiyonluk yolunda ilerleme hedefleri açısından belirleyici bir anahtar olacağını gösteriyor.

Real Madrid turnuvadaki 16. şampiyonluğunu ararken, Bayern Münih ise Avrupa'daki ihtişamını geri kazanmak ve kıtanın en zorlu rakiplerinden birine üstünlüğünü kanıtlamak istiyor.

Ayrıca okuyun: Video: "Tarih yazan kart"... Donnarumma planını kaybetti, Bosnalı genç ülkesine Dünya Kupası biletini kazandırdı

