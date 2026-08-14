Yapay zeka, İspanya Ligi'ndeki hakem tartışmaları dosyasına giriyor

İspanya Hakem Teknik Komitesi, tartışmalı hakem kararlarında daha fazla şeffaflığa yönelik adımlarını sürdürüyor. Komite, "Tiempo de Revisión" programını üst üste ikinci sezon için de sürdürme kararı aldı ve analize tabi tutulacak vakaların seçiminde yapay zekâya dayanma şeklinde köklü bir değişikliğe gitti.

Haftalık program, Birinci ve İkinci Lig ile kadınlar liginde oynanan maçlardaki öne çıkan hakem pozisyonlarını gözden geçirmeyi amaçlıyor. Teknik komite yetkilileri alınan kararı açıklıyor, hakemin doğru mu yoksa yanlış mı yaptığını alenen kabul ediyor ve bunu oyun kurallarının maddelerine ve bunların yorumuna dayandırıyor.

Vakaları yapay zekâ seçiyor

Yeni sezonun en dikkat çekici gelişmesi, aralarında Fernando Morientes ve Sandoval'ın da bulunduğu, bir dizi eski futbolcu ve teknik direktörden oluşan ve analiz edilmeyi hak eden vakaları seçmekten sorumlu komitenin bırakılması oldu.

Bunun yerine, İspanyol "AS" gazetesinin öne çıkardığına göre, her haftaki öne çıkan hakem pozisyonlarını belirleme görevini yapay zekâ üstlenecek.

Hakem Teknik Komitesi, İspanya Ligi'nin pozisyonları yapay zekâya dayanan bir sistem aracılığıyla seçeceğini ve bunun her haftaki en önemli vakaları belirlemeyi amaçladığını, ardından bunların teknik analizini CTA'nın gerçekleştireceğini açıkladı.

Komite, yeni sistemin programa daha fazla nesnellik, seçim sürecinin izlenebilirliği ve şeffaflık katacağı görüşünde.

Bununla birlikte CTA, açıklanmayı hak ettiğini düşündüğü, istisnai eğitsel veya öğretici değere sahip başka bir vakayı ekleme hakkını saklı tutacak; ancak bu, yapay zekâ sisteminin seçtiği vakalardan herhangi biri hariç tutulmadan yapılacak.

Hataların açıkça kabul edilmesi

"Tiempo de Revisión" programı, her haftaki en dikkat çekici tartışmalı kararları analiz etmek üzere haftalık olarak yayınlanmayı sürdürecek. Program, teknik komiteye hakem hatalarının meydana geldiğinde bunları kabul etme alanı tanırken, doğru kararın alındığı vakaları da açıklıyor.

Program, hakem kararlarını sadece gerekçesini açıklamadan duyurmakla yetinmek yerine, bu kararları taraftarlara, kulüplere, futbolculara ve teknik direktörlere yakınlaştırmayı amaçlayan eğitsel bir proje olarak görülüyor.

Ligin açılış haftası maçlarının 7 farklı güne yayılarak oynanması nedeniyle, ilk bölümün yayınının iki hafta gecikmesi bekleniyor.

Daha modern ve anlaşılır bir deneyim

Hakem Teknik Komitesi ayrıca, programın sunum biçiminin güncellendiğini ve açıklayıcı grafiklere ile görsel-işitsel kaynaklara daha fazla dayanır hâle geleceğini açıkladı.

Komite, yeni sürümün "daha anlaşılır, daha canlı ve daha çekici" olacağını, teknik açıklamaların doğrudan ve hızlı bir şekilde sunulmasına yardımcı olan ve izleyicilerin hakem kararlarını anlamasını kolaylaştıran yeni görsel araçların kullanılacağını belirtti.

CTA, girişimin özünün değişmediğini vurguladı: hakemliği kulüplere, futbolculara, teknik direktörlere ve taraftarlara yakınlaştırmak, oyun kurallarının ve hakem kararlarının alınma mekanizmasının anlaşılmasını güçlendirmeye katkı sağlamak; şeffaflık, eğitim ve yenilik başlıkları altında.

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Hakemler "Tartışma Rehberi"ni yayımladı

Hakem Teknik Komitesi'nin şeffaflığa yönelik yaklaşımı "Tiempo de Revisión" programıyla sınırlı kalmıyor; komite ayrıca, kulüplerin, futbolcuların, medyanın ve taraftarların sezon boyunca başvurabileceği kapsamlı bir tartışmalı hakem kararları rehberi de yayımladı.

"Card" adını taşıyan rehber, ayrıntılı olarak açıklanmış geniş bir hakem vakası yelpazesini içeriyor; bazıları için açıklayıcı videoların izlenmesi de mümkün olacak. Böylece rehber, kuralların farklı durumlarda nasıl uygulandığını anlamak için dijital bir referans niteliği taşıyacak.

"AS" gazetesi daha önce komitenin bu rehberi yayımlamaya hazırlandığını ortaya çıkarmıştı; rehber artık dijital olarak erişilebilir durumda.

İspanya Federasyonu Başkanı: Güveni artırmak istiyoruz

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Rafael Louzán, hakem kriterlerini futbolculara, teknik direktörlere, kulüplere, medyaya ve taraftarlara yakınlaştırmanın kararların anlaşılmasını güçlendireceğini ve hakemlik işine yönelik güven ile saygı düzeyini yükselteceğini vurguladı.

Hakem Teknik Komitesi Başkanı Fran Soto ise girişimin, komitenin hakemlerin çalışması ve kararlarına dayanak oluşturan teknik kriterler konusunda daha fazla şeffaflık sunma isteği çerçevesinde geldiğinin altını çizdi.

Soto, rehberin yayımlanmasını uluslararası düzeyde alışılmadık bir adım olarak nitelendirerek, amacın bilgiyi paylaşmak, hakem kararlarının dayandığı temelleri açıklamak ve hakemliği oyunun tüm taraflarına yakınlaştırmak olduğunu vurguladı.