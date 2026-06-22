Yapay zeka, Irak’ın Fransa karşısındaki hayallerini suya düşürdü… Sürpriz ise El-Hammadi’nin ayaklarının ucunda

Yapay zeka platformları konusunda uzmanlaşmış Fransız şirketi "AVISIA", 2026 Dünya Kupası'ndaki sonuçların olasılıklarını belirlemek için takım performansı, bireysel oyuncular, takım dinamikleri, fiziksel kondisyon ve deneyim gibi onlarca göstergeyi bir araya getiriyor.

2026 Dünya Kupası 9. grubun ikinci turunda, şirketin modeli Fransa'ya %81'lik bir galibiyet oranıyla Irak'a karşı %19'luk bir oranla açık bir üstünlük tanıyor.

Fransa ve Irak milli takımları yarın Salı günü sabahın erken saatlerinde karşı karşıya gelecek. Fransızlar ilk maçta Senegal'i 3-1 mağlup ederken, Irak ise Norveç'e 4-1 yenildi.

"Foot Mercato" sitesi, bu tahminin AVISIA aracı tarafından incelenen yedi kriterden altısında Fransa'nın üstünlüğüne dayandığını belirtti. Bu kriterler arasında takım değeri, bireysel kalite, fiziksel kondisyon, son dönemdeki ivme, zihinsel güç ve büyük turnuvalardaki deneyim yer alıyor.

Senegal’e karşı açılış maçında galip gelen Fransa milli takımı, bu maça yüksek bir özgüvenle ve maç boyunca yüksek performans seviyesini koruyabilecek güçlü bir kadroyla çıkıyor.

AVISIA’nın analizi, iki takım arasındaki hücum yetenekleri açısından büyük bir fark olduğunu ortaya koyuyor. Kylian Mbappé’nin hücumları sonuçlandırma konusunda 99 puan, Michael Oliisi’nin ise fırsat yaratma konusunda 99 puan almasıyla Fransa, maçın gidişatını her an değiştirebilecek silahlara sahip.

Bununla birlikte Irak’ın da güçlü yanları var; özellikle orta sahada Zidan İkbal’in mükemmel pasları ve takım olarak topu geri kazanma yeteneği sayesinde, bu durum Didier Deschamps’ın adamları için işleri zorlaştırabilir.

Analizlere göre, maçın en önemli ikilemlerinden biri Ali El-Hammadi ile Dayot Upamecano arasında yaşanacak: Iraklı forvet, bir sürpriz yaratma umudunu canlı tutmak için Fransız savunma kaptanını geçmenin bir yolunu bulmak zorunda kalacak.

Ancak daha iyi fiziksel kondisyon (%82’ye karşı %73), büyük turnuvalarda eşsiz bir deneyim ve çok daha geniş bir kadro göz önüne alındığında, tüm göstergeler Fransa’nın galibiyetine işaret ediyor; hatta maçın son yarım saatinde farkın açılması da muhtemel görünüyor.