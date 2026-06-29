Yapay zeka, Fas ile Hollanda arasındaki maçın galibini tahmin ediyor

Fas milli takımı, 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda Hollanda milli takımıyla merakla beklenen zorlu bir karşılaşmaya çıkacak. “Atlas Kaplanları”, 16’lı turuna yükselebilmek için Avrupa’nın en güçlü takımlarından birini elemeyi hedefliyor.

Bu heyecan verici maç, ilk kez ABD, Kanada ve Meksika’nın ortak organizasyonunda 48 takımın katılımıyla düzenlenen tarihi Dünya Kupası kapsamında Monterrey Stadyumu’nda oynanacak.

Fas Milli Takımı, 7 puanla 3. Grubu ikinci sırada tamamlayarak eleme turlarına yükseldi ve büyük takımlarla başa baş mücadele edebileceğini kanıtlayan etkileyici bir performans sergiledi.

Öte yandan, Hollanda milli takımı da 7 puanla 6. grubu lider tamamlayarak aynı tura yükseldi.

Kağıt üzerinde eşleşmenin dengeli görünmesine rağmen, yapay zeka tekniklerine dayalı tahminler Fas milli takımına hafif bir üstünlük tanıyor. Teknik, fiziksel, istatistiksel ve psikolojik göstergelere göre, “Atlas Kaplanları”nın galibiyet şansı %52, Hollanda milli takımınınki ise %48 olarak değerlendiriliyor.

İki takımın seviyelerinin birbirine yakın olması ve her ikisinin de Dünya Kupası'ndaki yolculuğuna devam etme arzusu göz önüne alındığında, bu karşılaşma eleme turunun en önemli maçlarından biri olarak görülüyor. Bu durum, her türlü olasılığa açık bir futbol çatışmasının yaşanacağına işaret ediyor.