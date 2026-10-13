Dünya istatistik devi "Opta", Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasına dair çarpıcı tahminlerini açıkladı. Bu tahminler, Galatasaray'ı Barcelona karşısında hiç de imrenilmeyecek bir konuma yerleştirirken, Fenerbahçe'ye İngiltere deplasmanındaki görevinde daha büyük bir umut ışığı verdi.

Avrupa kulüp futbolunun en önemli ve en köklü turnuvasının ikinci haftası bugün başlıyor. Galatasaray, tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarların eşliğinde Rams Park'ta İspanyol devi Barcelona'yı ateşli bir zirve mücadelesinde ağırlayacak. Fenerbahçe ise yarın İngiliz ekibi Aston Villa'ya zorlu bir konuk olarak gidecek ve en az o kadar çetin bir sınav verecek.

Başlama vuruşundan saatler önce, alanında uzmanlaşmış "Opta" ağı, Galatasaray-Barcelona maçının sonucuna ilişkin tahminlerini açıkladı. Bu tahminler, yapay zekâ kullanılarak yapılan binlerce simülasyonun ardından ortaya çıktı ve iki takımın performansına dair binlerce verinin hassas bir analizine dayanıyor.

Rakamlar, Katalan ekibinin ezici üstünlüğünü doğruladı. Barcelona'nın deplasmanda Galatasaray'ı yenme oranı %68,9 olarak hesaplanırken, Galatasaray taraftarlarına kendi sahalarında kazanma adına yalnızca %13,4'lük çok düşük bir oran verildi. Beraberlik olasılığı ise %17,7 olarak belirlendi.

Türk taraftarları ilgilendiren ikinci maçta ise Fenerbahçe'nin şansı, görevin zorluğuna rağmen nispeten daha iyi görünüyor. Sarı-lacivertliler, Aston Villa ile İngiltere'de, rakibinin sahasında karşılaşacak.

Simülasyona göre Fenerbahçe'nin kazanma olasılığı %22,1, Aston Villa'nın ise %55,1. Maçın beraberlikle sona erme olasılığı ise %22,8.

Bu rakamlar, yapay zekâ modellerinin Türk futbolu ile Avrupa'nın büyükleri arasında gördüğü büyük farkı yansıtıyor. Ancak aynı zamanda tüm baskıyı Barcelona ve Aston Villa'nın üzerine yüklüyor, iki Türk takımına da taraftarları önünde ayağa kalkma ve sürpriz yapma motivasyonu veriyor.



