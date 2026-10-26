Tüm gözler bu pazartesi akşamı, 2025-2026 sezonunun en iyi kadın ve erkek futbolcularını onurlandırmak üzere 2026 Ballon d'Or töreninin 70. edisyonuna ev sahipliği yapacak olan Londra Palladium sahnesine çevrildi. Bireysel ödüller için güçlü bir rekabet yaşanırken, tahminler Barcelonalı yıldızları sahnenin merkezine yerleştiriyor ve en önemli ödülün başlıca adaylarının kaderiyle ilgili sürprizler barındırıyor.

İspanyol "Sport" gazetesinin yayımladığı, yapay zeka tarafından hazırlanan tahminlere göre, Barcelonalı yıldız Lamine Yamal, sezon boyunca gösterdiği seçkin performansların yanı sıra İspanya'nın 2026 Dünya Kupası'nı kazandığı varsayımının da etkisiyle, erkekler Ballon d'Or'unu kazanmanın başlıca adayı konumunda. Bu durum, oyunun çok sayıda yıldızından gelen güçlü rekabete rağmen ona oylama yarışında avantaj sağlayabilir.

Bu tahminlere göre, Bayern Münih forveti İngiliz Harry Kane, hem kulübü hem de ülke milli takımıyla elde ettiği güçlü gol sicili sayesinde ikinci sırada yer alıyor. İspanyol Rodri ise, raporda bu sezon içinde Barcelona'ya transfer olduğuna işaret edilmesine rağmen, 2026 Dünya Kupası'ndaki seçkin performanslarının ardından üçüncü sırada bulunuyor.

En dikkat çekici sürpriz ise, Arjantinli Lionel Messi ile Fransız Kylian Mbappe'nin ilk üç sırada yer almaması.

Her ne kadar Mbappe ödülün başlıca adaylarından biri sayılsa da, Real Madrid ve Fransa milli takımıyla büyük kupaların yokluğu şansını etkileyebilir. Messi'nin ise büyük ismi ve olağanüstü geçmişine rağmen Ballon d'Or yarışındaki görevi kolay görünmüyor.

Barcelona'dan beklenen hakimiyet

Kadınlar kategorisinde ise tahminler, Alexia Putellas'ın 2021 ve 2022 yıllarındaki zaferlerinin ardından üçüncü ödülünü ekleyerek Ballon d'Or kürsüsüne geri döneceğini öngörüyor. Barcelonalı oyuncular Claudia Pina ve Patri Guijarro ise ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor.

Barcelona'dan beklenen hakimiyet diğer ödüllere de uzanıyor. Tahminler, en iyi genç oyuncu için verilen Kopa Trophy'yi Pau Cubarsi'nin, en iyi genç oyuncu ödülünü ise Vicky Lopez'in kazanacağına işaret ediyor. En iyi kadın kaleci ödülü Cata Coll'a, en iyi gol kralı ödülü Eva Bayor'a ve en iyi kadın teknik direktör ödülü Pere Romeu'ya verilirken, Barcelona da en iyi kadın kulübü seçiliyor.

Erkekler ödüllerine gelince, en iyi kaleci ödülü yarışının başında Unai Simon, en iyi gol kralı ödülünde Harry Kane ve en iyi teknik direktör ödülünde Luis de la Fuente yer alıyor. En iyi erkek kulübü ödülünü ise Paris Saint-Germain'in alması bekleniyor.