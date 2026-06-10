Yapay zeka, 2026 Dünya Kupası şampiyonunu tahmin ediyor... Siz de aynı fikirde misiniz?

Dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler, turnuva tarihinde ilk kez 48 takımın katılımıyla yarın Perşembe günü ABD, Kanada ve Meksika'da başlayacak olan 2026 Dünya Kupası'nı heyecanla bekliyor.

Turnuvanın başlamasından önce, bu tarihi turnuvanın şampiyonluğu için favori gösterilen takımlar hakkında çok konuşuldu ve her yerde tahminler ortaya çıkmaya başladı. Bugün ise sıra yapay zekaya geldi ve turnuvanın şampiyonluğuna aday gösterilen takımı açıkladı.

"Foot Mercato" sitesi, veri ve yapay zeka konusunda uzmanlaşmış ve Foot Mercato sitesine düzenli olarak katkı sağlayan Fransız danışmanlık şirketi AVISIA'nın en son tahminlerine göre, Fransa ve Arjantin'in %21 oranla 2026 Dünya Kupası şampiyonluğu için favori listesinin başında yer aldığını belirtti.

Bu model, oyuncuların fiziksel kondisyonu da dahil olmak üzere, hücum kalitesinden savunma sağlamlığına kadar birçok bireysel ve toplu performans göstergesine dayanıyor.

Fransız milli takımı, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé ve Michael Olise'nin temsil ettiği hücum becerisinin yanı sıra yüksek savunma gücü ve mükemmel fiziksel kondisyonuyla özellikle öne çıkıyor.

Arjantin ise güçlü savunma, kusursuz oyun kurma ve turnuvanın en iyileri arasında gösterilen kaleci Emiliano Martínez'in desteğiyle dikkat çekici bir takım istikrarı sergiliyor.

Bu iki seçkin ikilinin ardından, Lamine Yamal ve Nico Williams'ın liderliğindeki bir neslin desteğiyle İspanya %20 oranla geliyor.

Brezilya ve Portekiz milli takımları, her biri %19 oranla şampiyonluğun en önemli adayları olarak hemen ardından geliyor. Brezilya milli takımı, Carlo Ancelotti'nin liderliğinde yeniden kazanılan dengeden yararlanırken, Portekiz milli takımı ise baskıya dayanma gücü ve kalecisi Diego Costa'nın gücüyle öne çıkıyor.

Son olarak, muazzam hücum potansiyeline rağmen fiziksel kondisyonundaki düşüşün etkisiyle %12'lik bir kazanma oranına sahip İngiltere geliyor.