Arsenal teknik direktörü Mikel Arteta'nın öfkesinin yerinde olduğu kanıtlandı. Takımının Sunderland karşısında aleyhine verilen penaltıyı "kabul edilemez" olarak nitelendirmesinin ardından geçen birkaç günün sonunda, İngiltere Premier Lig'e bağlı bağımsız inceleme komitesinden gelen karar İspanyol teknik adamın haklı olduğunu doğruladı.

Beş üyeden oluşan Kilit Maç Olayları Komitesi (KMI), hakem Jon Brooks'un Arsenal'in 2-0 kazandığı maçta Sunderland lehine penaltı vererek sahada yanlış bir karar aldığını oybirliğiyle açıkladı. Hakem, defans oyuncusu Ezri Konsa'nın bir korner sonrası ceza sahası içinde Dan Ballard'a faul yaptığını değerlendirmişti.

Arteta, maçtan sonra öfkeyle patlamıştı; ancak Arsenal, kalecisi David Raya'nın parladığı ve Enzo Le Fée'nin 55. dakikada kullandığı penaltıyı kurtardığı anda cezadan kurtuldu.

Komite bu hafta yayımlanan resmi raporunda şunları belirtti: "Komite, hakemin bir tutma nedeniyle penaltı verme kararının yanlış olduğu konusunda oybirliğine vardı."

Komite, tartışmalı pozisyonun ayrıntılarını şöyle açıkladı: "Müdahale son derece sert olmasına rağmen, başlangıçta Konsa Ballard'ı sarmalamış olsa da, Ballard Konsa'yı tutup kendine doğru çekti ve ikisi birlikte yere düştü."

VAR tartışması sürüyor

Komite, ana hakemin hatası konusunda oybirliğine varmasına rağmen, video yardımcı hakem teknolojisinin (VAR) müdahale etmeme ve pozisyonu kenar ekranından inceleme önerisinde bulunmama kararını destekledi.

Raporda şöyle denildi: "VAR teknolojisine başvurmama kararı 3-2 sonuçla desteklendi; çoğunluk, oyuncuların hareketlerinin iç içe geçmesi nedeniyle hakemin sahadaki kararının açık ve bariz bir hata olmadığı görüşündeydi."

KMI komitesi, üç eski oyuncu ya da teknik direktör, Premier Lig birliğinden bir temsilci ve İngiltere'deki hakemlikten sorumlu "Pro Ref" örgütünden bir temsilciyi bünyesinde barındıran, tamamen bağımsız bir kurul olup, kararları hakemlik kararlarını değerlendirmede teknik referans kabul edilmektedir.

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Bu karar, mevcut şampiyon Arsenal için hassas bir dönemde geldi. Takım, geçen cumartesi Brighton karşısında aldığı sürpriz 3-0'lık mağlubiyetin ardından şu anda puan tablosunda ikinci sırada yer alıyor. Lig, uluslararası araya yer açmak için duraklamadan önce Arsenal, önümüzdeki 10 Ekim'de Leeds United'ı ağırlayacak.