Book, cumartesi günü Düsseldorf’taki Dortmund hazırlık maçının kenarında Sky’a yaptığı açıklamada, “BVB’de safları sıkı tutmamıza seviniyorum; böylece artık dışarıya hiçbir şey sızmıyor, çünkü son günlerdeki yanlış bilgi bolluğu gerçekten oldukça dikkat çekiciydi” dedi.

Mart ayından bu yana BVB’de sportif direktör olarak görev yapan Book’a daha önce El Mala için yürütülen girişimler sorulmuş, o da “Borussia Dortmund oyuncusu olmayan futbolcular hakkında yorum yapmıyoruz” diyerek bunu netleştirmişti.

Book’un “yanlış bilgiler” ifadesiyle, büyük olasılıkla ikincinin geçen sezon Köln’ün en skorer oyuncusuna yönelik belgelenmiş ilgisi etrafında dolaşan çok sayıdaki rakama atıfta bulunduğu düşünülüyor.

Sky haberine göre BVB’nin paketi 26 milyon euroluk bir taban bonservis bedeli ile 16 milyon euroya kadar bonus ödemesi içeriyor, ancak bunun yalnızca yarısına ulaşmanın gerçekçi olduğu belirtiliyor. Bild ise teklifin 34 milyon euro sabit ücret artı 6 milyon euro bonus olduğunu yazdı.

Ancak Köln’ün 19 yaşındaki oyuncu için 50 milyon euro istediği belirtiliyor. Şu anda El Mala ile birlikte Kitzbühel’deki kampında bulunan FC cephesinin, haber seline rağmen sakin kaldığı ve “Borussia’ya karşı hâlâ iyi duygular beslemediği” ifade ediliyor. Geissblog da, ilk BVB teklifinin mali açıdan yetersiz bulunarak reddedildiğini ve Dortmund ekibinin tutumunun pek olumlu karşılanmadığını yazdı.

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Book iki hücum oyuncusu istiyor

BVB’nin El Mala için girişimlerini sürdürüp sürdürmeyeceği henüz belli değil, ancak gerçek şu ki Vestfalya ekibinin hücumda ihtiyacı var; Karim Adeyemi’nin Barcelona’ya ayrılmasının ardından özellikle kanatlarda.

Book cumartesi günü, “Elbette şimdiye kadar bir hücum oyuncusu transfer etmiş olmayı isterdik” dedi, ancak “piyasanın kurallarına dikkat etmek ve zamana ayak uydurmak gerekiyor. Burada zamanlama son derece belirleyici” ifadelerini kullandı.

Son yıllarda SV Elversberg’in sportif yükselişinde önemli pay sahibi olan 40 yaşındaki isim daha sonra daha somut konuştu: “Ne istediğimizi biliyoruz. Bunlar iki hücum pozisyonu.” Ancak “doğru şeyleri yapmak” istediklerini ve burada meselenin “sadece saf hız olmadığını” söyledi.

Bundesliga’dan RB Leipzig’in de El Mala ile ilgilendiği, ancak BVB gibi mali şartları karşılayamadığı ya da karşılamak istemediği belirtiliyor. Geissblog’a göre AS Roma’da ise durum farklı; kulübün bir sol kanat oyuncusu için 40 milyon euronun çok üzerinde bir bedel ödemeye hazır olduğu ve Köln’e de gözünü çevirdiği öne sürülüyor.